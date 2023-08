Cessioni Milan, offerta dalla Germania per l’esubero: svelata la risposta dei rossoneri

Con l’arrivo di Yunus Musah i rossoneri adesso devono concentrarsi sulle uscite. La risposta del Milan all’offerta per l’esubero!

La società rossonera è concentrata sulle uscite. In chiusura l’affare De Ketelaere con l’Atalanta, ma restano ancora vari esuberi in uscita. Adli è in ottica Salernitana, su Messias c’è l’interesse del Besiktas e del Torino, mentre Origi, Caldara, Lazetic, Ballo-Touré e Saelemaekers rimangono in uscita ma con destinazioni ancora de definire.

Il terzino sinistro senegalese è spinto alla porta già da inizio mercato, ma al momento ha rifiutato qualsiasi offerta gli si sia presentata davanti. La società lo ritiene comunque in uscita ed ha già sondato due nuovi nomi per il ruolo di vice Theo. Dalla Germania è arrivata un’offerta per il terzino, occhio alla risposta del Milan.

Distanza minima, si continua a trattare

Il Werder Brema si è detto interessato al senegalese ed ha già presentato una prima offerta. Il club tedesco si è fatto avanti con 3 milioni di euro, ma la cifra è stata ritenuta poco soddisfacente dai rossoneri. Il Milan continua a chiedere almeno 4 milioni, ovvero la stessa proposta che aveva fatto il Fulham che poi non ha potuto chiudere la trattativa a causa del rifiuto da parte del giocatore.

Si respira fiducia dato che la differenza tra domanda ed offerta è di solo un milione. Resterà poi trovare l’accordo con il giocatore che fino ad ora ha rifiutato più di un’offerta. I rossoneri, dal canto loro, vogliono venderlo a tutti i costi e , se il senegalese dovesse rifiutare anche questa offerta, ne risulterà enormemente spazientita ed infastidita.