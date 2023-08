Cessioni Milan, Saelemaekers in uscita: le ultime sul trasferimento al Bologna

Il Milan lavora alla cessione di Saelemaekers che è finito nel mirino del Bologna. Le ultime sul suo trasferimento ai Felsinei.

Il Milan ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione. I rossoneri hanno vinto le prime due partite di campionato, rispettivamente contro Bologna e Torino. In entrambe le gare si sono messi in luce i nuovi acquisti arrivati dalla sessione estiva di mercato. Il giocatore che ha impressionato maggiormente è stato Pulisic che è andato a segno in entrambe le gare. In queste prime due uscite, l’americano è il titolare sulla fascia destra mentre Chukwueze è partito dalla panchina.

Il Diavolo, però, su quella fascia è in sovrannumero poiché non è ancora riuscito a cedere Saelemaekers che non è stato convocato in nessuna delle due partite.

Le ultime sulla cessione di Saelemaekers

Alexis Salemaekers è in uscita dal Milan. L’esterno belga non rientra nei piani di Stefano Pioli ed è alla ricerca di una nuova squadra. Tra i club maggiormente interessati al giocatore ci sono il Betis Siviglia e il Bologna. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Thiago Motta vorrebbe l’arrivo di un nuovo esterno alto dopo quelli di Ndoye e Karlsson.

Il giocatore del Milan, però, non è l’unico nome sulla lista dei rossoblù che hanno individuato anche in Cade Cowell un profilo adatto alle proprie esigenze. Al momento Saelemaekers preferirebbe trasferirsi al Betis Siviglia, ma il Bologna resta in pressing per acquistarlo con la formula del prestito.