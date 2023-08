Champions League, Baresi: “Girone stimolante”, poi il commento su Donnarumma e Tonali

Il sorteggio dei gironi di Champions League è appena terminato. Molta sfortuna per i Rossoneri, che possono però dire la loro.

Difficilmente poteva andare peggio al Milan. Dall’urna di Montecarlo è uscito uno dei gironi più complicati possibili per i Rossoneri, sorteggiati con il Paris Saint-Germain di Donnarumma, il Borussia Dortmund e il Newcastle di Sandro Tonali. Serviranno delle prestazioni di alto livello per un superare un girone senza dubbio complesso, ma non impossibile. A dire la sua sul sorteggio c’è stato anche la leggenda rossonera Franco Baresi.

Baresi carica il Milan: “Dobbiamo crederci sempre”

L’ex difensore del Diavolo è intervenuto ai microfoni di Mediaset parlando del sorteggio appena terminato e del carattere che la squadra deve dimostrare:

Quando parti dalla terza o quarta fascia c’è sempre il rischio di prendere un gruppo impegnativo, ma è stimolante giocare con squadre di questo livello, tutte possono giocarsela con tutte. La squadra non deve dimenticare ciò che ha fatto negli ultimi anni, poi San Siro ci darà una mano.

Baresi ha anche detto la sua sulla possibilità di rincontrare gli ex rossoneri Sandro Tonali e Gigio Donnarumma:

San Siro li accoglierà nel modo giusto. Sandro sarà sicuramente accolto nel modo che merita perché ha lasciato un bel ricordo.

Infine il dirigente rossonero ha anche lasciato una dichiarazione sull’eventuale arrivo di Mehdi Taremi:

So che c’è una trattativa, ma non so altro.

Queste le parole rilasciate da uno degli uomini simboli del Milan, che ha contribuito a scrivere infinite pagine di storie per il club e ora è pronto a dare il giusto supporto ai ragazzi.