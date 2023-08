Chiara Frattesi, un’estate da protagonista: décolleté da infarto (FOTO)

Chiara Frattesi già infiamma il Derby della Madonnina: l’ultimo scatto dell’influencer mostra un décolleté da infarto.

C’è una stagione che tutti preferiscono, anche quelli che non lo ammettono fino in fondo. Si tratta dell’estate, caratterizzata com’è da mare, spiagge, aperitivi al tramonto, vacanze in luoghi esotici e non solo. Da qualche anno a questa parte, però, si può parlare tranquillamente di due tipi di estate: la prima è quella reale, la solita stagione di vacanza che cambia mille volte faccia ma che in fondo resta sempre la stessa. La seconda, invece, è quella virtuale. O, per meglio dire, quella social. In particolare l’estate di Instagram.

Che va avanti a colpi di storie, fotografie, scatti e foto da far impazzire. Una gara che generalmente non ha mai vincitori ma in cui, ogni anno, è possibile tracciare una sorta di classifica per numero di like e reaction. Ecco, se l’estate di Instagram fosse un campionato, non avremmo dubbi nell’ammettere che quest’anno c’è stata una vincitrice indiscussa: Chiara Frattesi.

L’estate da protagonista di Chiara Frattesi: l’ultimo scatto è clamoroso

Chiara Frattesi, ormai nota influencer, è la sorella di Davide, centrocampista ex Sassuolo oggi all’Inter. Nel mentre che il fratello aspetta di giocare il Derby della Madonnina da protagonista, la sorella si è anticipata ed ha cominciato a giocarlo sui social, mandando in tilt letteralmente tanto i tifosi rossoneri, quanto i tifosi nerazzurri. In un’estate di scatti e foto incantevoli, l’ultimo post della Frattesi vince a mani basse la sfida, proiettandola in cima alle preferenze nel novero dell’estate social.

Biondissima, abbronzata al punto giusto e in bella mostra con un décolleté non consigliato ai cuori fragili. Nel suo ultimo post Instagram Chiara Frattesi mette in mostra tutto il suo splendore. Per la gioia dei suoi follower, cinquantasei mila audaci destinati a crescere. Gli stessi che hanno inondato il suo profilo di like e commenti: “Ci sono più commenti interisti qui che per tuo fratello” – commenta scherzando un utente. Giusto per far capire il mood.

Mentre Davide lavora alla Pinetina per conquistarsi il suo spazio nell’Inter di Inzaghi, Chiara ha già giocato di anticipo, prendendosi le luci della ribalta. Con buona pace del fratello: “I miei fratelli si chiamano Luca e Chiara. Ma mia sorella già la conoscono tutti. Ed io la prendo in giro” – disse Frattesi in una intervista al Corriere della Sera, prima del passaggio in nerazzurro.

Ora, va detto, non ci sono più dubbi. Chiara Frattesi è già conosciuta da tutti. E continuerà ad essere sempre più conosciuta.