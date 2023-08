Clamoroso, ancora il Besiktas: terzo colpo dal Milan dopo Rebic e Messias

Il Milan a breve può perdere uno dei suoi giocatori con il Besiktas pronto a piazzare il colpo dopo Ante Rebic e Junior Messias

Sono tanti i movimenti di mercato del Milan in questa sessione di mercato. Con la partenza di Sandro Tonali, Furlani e Moncada si sono attivati per avere diversi colpi in entrata che possano alzare il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli.

In attacco sono arrivati Christian Pulisic, Samu Chukwueze e Noah Okafor. Ovvero i principali obiettivi della dirigenza sia per la fascia destra e per la trequarti, sia per la posizione del centravanti che è ancora sotto la ‘copertura’ di Olivier Giroud.

Proprio in attacco si è verificata la partenza di Ante Rebic, direzione Besiktas. Il ciclo dell’attaccante croato al Milan si era concluso l’anno scorso, come dimostrato dalle brutte prestazioni di questa stagione. Mentre un altro giocatore cercato dal club turco è Junior Messias, che Pioli ha dimostrato di apprezzare nel corso delle diverse partite giocate.

Ma il Besiktas ci ha preso gusto, sa bene che dal Milan possono uscire diverse occasioni intriganti. Quelli che possono fare bene nel campionato turco, vinto nell’ultima stagione dal Galatasaray, nonostante in Serie A non si siano espressi al meglio delle loro capacità.

Milan, il Besiktas vuole anche Caldara

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset’, il Besiktas ha espresso il proprio interessamento per acquistare Mattia Caldara. Bisogna capire la fattibilità della trattativa, anche se il Milan sarebbe molto felice di privarsi di un altro esubero. E tra l’altro, il difensore andrebbe a guadagnare di più in Turchia rispetto ai quasi 2,5 milioni di euro l’anno attuali.

Per Caldara, inoltre, potrebbe essere una grande occasione anche a livello calcistico. Nonostante la SuperLig sia un campionato minore rispetto a quello italiano, il Besiktas è una squadra che lotta per il vertice. E l’anno prossimo disputerà anche la Conference League, un’altra occasione per non sparire del tutto dai radar del calcio europeo.

Proprio in Turchia giocano diverse vecchie conoscenze della Serie A, su tutti Mertens, Icardi e Zaniolo che sono al Galatasaray. Mentre il Fenerbahce sta cercando da tempo di mettere le mani su Rade Krunic, un fedelissimo di Pioli. Prima, però, il Milan deve prendere un centrocampista oltre all’arrivo di Musah dal Valencia.

Insomma, il mercato del club rossonero è in continua evoluzione, l’idea di cedere Caldara stuzzica molto Furlani e Moncada che si libererebbero di un ingaggio molto oneroso in modo definitivo.