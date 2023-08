Clamoroso Milan, cambia tutto: 5 milioni, adesso tocca a lui

Tra i diversi esuberi della rosa rossonera uno in particolari ha diverse richieste, sia dalla Serie A che dall’estero: ecco di chi si tratta

La nuova stagione è alle porte, manca sempre meno: tra tre settimane sarà nuovamente tempo di campionato, tra tre settimana ripartirà la Serie A. Il Milan di Stefano Pioli dovrà necessariamente migliorare l’ultimo piazzamento ottenuto, la dirigenza sta facendo di tutto per consegnare nelle mani del tecnico la migliore rosa possibile.

Profonda, di qualità, competitiva: i rossoneri hanno tagliato fuori quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico di squadra. Rebic e Origi sono i due esempi più lampanti. Esclusi dalla tournée americanda ed “invitati” a trovarsi nuove soluzioni.

L’attaccante croato è a un passo dal Besiktas: sta per concludersi ufficialmente la sua avventura con il Diavolo. Situazione diversa, più complicata, invece per l’ex Liverpool. Origi, al momento, non ha trovato alcun progetto allettante ma è consapevole di non rientrare nei radar di Pioli. Entrambi i centravanti sono stati sostituiti sul mercato, difficilmente il Milan – se dovesse tenere in rosa Colombo – andrà ancora alla ricerca di un calciatore offensivo sul mercato.

Sono 7 i colpi ufficiali. 8 se si considera anche Yunus Musah: centrocampista del Valencia mai così vicino a vestire la maglia rossonera. L’imperativo della dirigenza, adesso, è quello di cedere per fare cassa ed alleggerire la rosa. Fode Ballo-Touré, è uno dei nomi sulla lista dei partenti.

Calciomercato Milan, tre offerte sul piatto: addio Ballo-Touré

Chiuso da un totem come Theo Hernandez sul binario sinistro, Fode Ballo-Touré ha sempre avuto poco spazio nel Milan. Il terzino, complessivamente, in due stagioni ha indossato la maglia rossonera in 20 partite ufficiali. Per lui anche un gol, nella stagione dello Scudetto a Empoli.

Pioli lo ritiene fuori dal progetto, non punta su di lui: il Milan potebbe cederlo, per poi puntare magari su un calciatore italiano, più giovane (la pista Luca Pellegrini è sempre viva).

Ballo-Touré, secondo quanto riportato da L’Equipe, avrebbe attirato su di sé le attenzioni, in Serie A, di Bologna e Sassuolo. All’estero invece, più precisamente in Bundesliga, il Werder Brema ci sta pensando seriamente.

I due club italiani, scrive il quotidiano francese, avrebbero offerto ai rossoneri 4 milioni di euro. Uno in più, 5 totali, quelli messi sul piatto dai tedeschi. Il calciatore sta facendo le sue valutazioni con il suo entourage e presto prenderà una decisione. Rimarrà nel nostro campionato o sceglierà la Germania? Quello che sembra ormai scontato, è la sua partenza dal Milan.