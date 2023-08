Clamoroso Milan: vuole andarsene!

Il Milan rischia di perdere i pezzi: un pallino di Pioli ha sciolto le riserve ed ha chiesto di essere ceduto. Le ultime.

In queste ultime, calde settimane di agosto tornerà la Serie A. Il Milan già vede Bologna ed ha l’obiettivo di ricominciare nel migliore dei modi. Tre punti per ribadire alle concorrenti che i rossoneri venderanno cara la pelle per la lotta scudetto. Pioli, in questi giorni, lavora a Milanello affinché i suoi raggiungano quanto prima la miglior condizione psicofisica. Ma agosto è anche il mese del calciomercato, l’ultimo e per questo forse il più scoppiettante. Ci si guarda intorno, si scovano le ultime opportunità, spesso si colgono. Il Milan è in allerta e si lavora anche su questo fronte.

Non mancano ovviamente i partenti. Ci sono esuberi che i rossoneri dovrebbero piazzare da qui al prossimo 1 settembre. E per farlo si lavora celermente, giorno e notte. D’altronde Pioli ha una sua lista di incedibili, quelli che non si toccano. Chi invece non è intoccabile, andrà via. Su questo punto però il Milan rischia di essere fregato all’ultimo. Un pallino del tecnico rossonero, infatti, ha ufficialmente sciolto le riserve. Vuole andarsene ed ha chiesto al Milan di liberarlo.

Milan gelato, il calciatore vuole andare via

In questi anni Pioli ha fatto affidamento su tanti giocatori, che hanno ricambiato la fiducia contribuendo ai successi del Milan, su tutti lo scudetto. Il tecnico rossonero ha la sua formazione tipo, ma ha ampiamente dimostrato di saper concedere il giusto spazio a tutti. Anche ai gregari. Uno in particolare per Pioli è una garanzia: Rade Krunic. Ecco, del bosniaco Pioli non si priverebbe per nulla al mondo. Ma qualcosa pare essere irrimediabilmente cambiato in queste ore.

L’ex centrocampista dell’Empoli, in rossonero dal 2019, è stato in questi anni un gregario di lusso. Puntualmente schierato al momento del bisogno, sempre pronto a subentrare e talvolta inaspettato protagonista: fu, per esempio, tra i migliori in campo nel doppio confronto di Champions contro il Napoli.

Pioli, si è detto, non se ne priverebbe. Ed il Milan lo cederebbe sì ma a fronte di un’offerta ritenuta congrua. Il calciatore, da parte sua, avrebbe chiesto la cessione. Ne sono sicuri dalla Turchia: SportsDigitale.com riferisce che il calciatore si è rivolto direttamente alla società per essere liberato.

Da tempo, infatti, è seguito dal Fenerbahce. E i turchi per Krunic non scherzano: triennale da 2.3 milioni, con opzione per il quarto anno. Offerta da far vacillare al punto giusto. Krunic avrebbe scelto la via turca. Il Milan, da parte sua, attende l’offerta giusta: i sette milioni proposti, infatti, non bastano.