Clamoroso Reijnders: è successo in Bologna-Milan

Il Milan ha vinto senza troppa fatica contro il Bologna alla prima della nuova stagione in Serie A: Reijnders è stato per l’occasione clamoroso.

Il Milan ha vinto alla prima della nuova stagione contro il Bologna e Stefano Pioli può dirsi contento dei suoi ragazzi che non hanno commesso imprecisioni e praticamente mai rischiato. I tanti cambiamenti in rosa, che hanno nel corso del mercato preoccupato i più scettici, hanno dimostrato come la rosa non abbia perso la propria solidità. Anzi. Uno su tutti nel match è stato clamoroso: Tijjani Reijnders.

Il Milan di Stefano Pioli è sicuramente in fase di rodaggio ma alla prima contro il Bologna ha dimostrato di essere una squadra compatta e concentrata. I nuovi arrivati hanno subito mostrato le proprie qualità come avvenuto, ad esempio, nel caso di Christian Pulisic che è subito andato in gol. Tanto che la Serie A, via social, gli ha anche dato il proprio benvenuto.

E proprio la Lega Serie A, con l’occasione, ha voluto elogiare e sottolineare la prestazione praticamente perfetta messa in campo da uno dei nuovi acquisti del Milan, ovvero Tijjani Reijnders. L’olandese, con la propria prestazione, ha registrato numeri pazzeschi che hanno fatto ricredere anche i più scettici. Se ancora ce ne fossero.

Il Milan e Pioli si godono Tijjani Reijnders: numeri pazzeschi alla prima in Serie A!

Il Milan ha vinto grazie ai gol di Olivier Giroud e Christian Pulisic. Non ha neppure subito reti quindi Mike Maignan ha registrato il suo primo clean sheet stagionale. A stupire, come sottolineato, sono stati però anche i numeri di Reijnders che alla prima in Serie A non ha sbagliato praticamente nulla. I dati pubblicati dalla Lega Serie A in questo senso non mentono.

Il nuovo arrivato in casa rossonera non ha sbagliato nulla. Su tutti i passaggi che ha messo a segno ha registrato il 100% di precisione. Una cosa che non accade a tutti e sicuramente tutti i giorni. L’olandese non ha sbagliato neanche il passaggio più difficile, oltre a siglare l’assist per il gol di Giroud. Pioli sa che ha un piccolo grande tesoretto che dovrà per forza di cose custodire.