Colombo andrà via? Il Milan sogna in grande per il sostituto

È ancora incerto il futuro di Lorenzo Colombo. Il giovane attaccante potrebbe lasciare nuovamente Milanello. In caso di partenza, il Milan si getterà alla ricerca di un centravanti vice-Giroud. La società rossonera ha individuato un grande talento per il reparto avanzato.

Nonostante l’arrivo di Okafor il Milan potrebbe accogliere un nuovo vice-Giroud entro la fine del mercato. L’ex Salisburgo non è infatti il più puro dei centravanti, ruolo in cui i rossoneri necessitano di un nuovo innesto.

Il piede sull’acceleratore potrebbe essere messo se Lorenzo Colombo salutasse nuovamente la casa madre. Dopo le esperienze a Ferrara e a Lecce, il classe 2001 è richiesto da Cagliari e Genoa. Resta invece un’enorme incognita la situazione Origi, ancora senza valide offerte. Il parco attaccanti del Diavolo conta quindi quattro punte, che potrebbero tuttavia diventare 3.

Milan, individuato il sostituto di Colombo in uscita dal PSG

I dirigenti di Via Aldo Rossi hanno messo nel mirino Hugo Ekitike del Paris Saint Germain.Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2002 è fuori dagli schemi di Luis Enrique e il reintegro in squadra di Mbappè, unito all’approdo di Dembelè e Ramos sotto la Torre Eiffel, potrebbe costringere il francese ad una stagione in panchina.

La nuova sfida potrebbe intrigare l’ex Reims, per cui la società parigina chiede 20 milioni, troppi per il Milan. Ora la priorità del club di Cardinale è vendere e fare cassa, prima di affondare il colpo.