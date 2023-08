Colombo va in prestito: due nomi per sostituirlo

È tempo di tirare nuove somme in casa Milan si riflette, infatti, sul futuro di Lorenzo Colombo che, di ritorno dal Lecce, potrebbe trovare una nuova casa per un’altra stagione. E spuntano i suoi probabili sostituti.

Il Milan riflette sulla strategia da adottare nei riguardi dell’attacco: dopo essersi occupata, infatti, di difesa e centrocampo, è arrivato il momento di trovare il vice Giroud. I giocatori attualmente in possesso del Milan sono Divock Origi, soluzione poco fattibile poiché in partenza (nonostante il rifiuto alle proposte provenienti da Arabia e Turchia), e Noah Okafor, provato già in occasione dell’amichevole contro il Novara.

Terza pedina disponibile è quella di Lorenzo Colombo: il giovane classe 2002 è appena rientrato dal prestito al Lecce, squadra con cui ha totalizzato 34 presenze e ben 6 goal e 2 assist. Un rendimento al di sopra delle aspettative e che ha fatto piacere al Milan, che tuttavia si chiede se il talento sia effettivamente pronto a scendere in campo in occasione dei prossimi impegni in Champions League.

La dirigenza rossonera, dunque, pare sia di buon grado disposta a mandare Colombo in prestito secco per un altro anno e, fra le squadre interessate, svettano Cagliari e Genoa, con cui Lorenzo potrebbe accrescere la sua esperienza in Serie A.

Colombo-Milan: i possibili sostituti

E nel caso in cui Colombo dovesse partire, diventa necessario trovare un sostituto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, due sono i nomi su cui puntano i Rossoneri.

Il primo è Hugo Ekitike, 21enne in forza al PSG che nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio e che vorrebbe ora crescere nella massima serie italiana. C’è, tuttavia, un problema: il prezzo di 20 milioni, giudicato troppo alto per una vera e propria scommessa, per cui si attendono novità utili circa un possibile prestito.

Il secondo, invece, è Armando Broja, altro giovane talento del Chelsea e reduce dalla rottura del legamento crociato destro, che lo ha costretto a rinunciare a buona parte di campionato. Una scommessa in tutti i sensi, dunque, ma per il quale si potrebbe ottenere più facilmente un prestito.