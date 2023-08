Colombo via dal Milan? Il suo futuro è ancora incerto

Manca una settimana al via del prossimo campionato e Lorenzo Colombo fa ancora parte della rosa del Milan. Pioli sta ancora valutando la sua posizione e non è escluso il fatto che potrebbe rimanere in rossonero almeno fino al prossimo gennaio.

L’attaccante italiano la stagione scorsa ha militato tra le fila del Lecce, dove ha sfornato delle convincenti prestazioni ed aiutando la squadra salentina a rimanere in Serie A, con 6 goal e 2 assist.

Colombo resta o va via?

Le richieste per la giovane punta non mancano, ma il Milan vorrebbe farlo partire solamente per un prestito secco, per dare così continuità alla sua crescita. Al momento il progetto più convincente risulta quello del Cagliari di Ranieri, che ha la necessità di sostituire Lapadula visto l’infortunio che lo terrà fuori in questa prima parte di stagione.

Il Milan tuttavia, lo considera la prima alternativa a Giroud ed Okafor e dunque potrebbe essere anche trattenuto, mentre Origi è tornato in squadra, ma si attendono offerte per una sua eventuale partenza.