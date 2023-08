Contatti avviati per il vice-Giroud: i tifosi sognano

Da tempo ormai il Milan è alla ricerca di un vice-Giroud che possa dare garanzie a Stefano Pioli. Il club rossonero, ora, ha avviato i primi contatti con il club.

Il campionato è iniziato anche per il Milan. La squadra orchestrata da Stefano Pioli ha subito fatto capire che quest’anno vuole lottare fino alla fine per portare a casa lo scudetto. Per il Milan sarebbe il ventesimo della propria storia e garantirebbe al club di via Aldo Rossi la seconda stella.

Ieri sera la squadra di Stefano Pioli è scena in campo allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna per il debutto stagionale in un match ufficiale. Il Milan ha disputato un ottimo primo tempo dove si è subito portato avanti di due lunghezze grazie alle reti di Olivier Giroud e Christian Pulisic. L’esterno offensivo americano ha fatto vedere di avere qualità superiori alla media e in questa stagione, salvo problemi fisici, potrà essere un’arma fondamentale per i rossoneri.

Giroud, come se ce ne fosse bisogno, ha confermato che nonostante l’età ha ancora fame di vittorie. Il gol dell’1-0 ha fatto capire come debba essere ancora lui il centravanti titolare del Milan. Nonostante ciò, la dirigenza rossonera è da tempo a lavoro per trovare un suo sostituto all’altezza che possa garantire a Stefano Pioli di far riposare di tanto in tanto il centravanti francese.

Il Milan, infatti, ha deciso di privarsi di Lorenzo Colombo. Il baby bomber sembra destinato a vestire la maglia del Monza in prestito. Questa sarebbe l’opzione migliore per permettergli di fare esperienza. Con la sua cessione, però, c’è bisogno di un nuovo innesto in attacco.

Regalo per Pioli, contatti per il vice-Giroud

Sono diversi i nomi che sono circolati nelle ultime settimane per rinforzare il reparto offensivo del Milan. Quello che ha riscosso maggiori apprezzamenti dalle parti di Milanello, però, è quello di Hugo Ekitike, attaccante del Psg.

Ekitike è un centravanti classe 2002 nato a Reims in Francia. Alto 1,89 metri, nella passata stagione ha collezionato 3 reti e 4 assist in 25 presenze con la maglia dei parigini.

Il Milan lo segue da tempo e secondo quanto riporta la redazione di SkySport, pare che ora i rossoneri siano intenzionati a fare sul serio. La dirigenza rossonera è in contatto con il club transalpino. Il Milan vorrebbe portare Ekitike a Milanello in prestito con diritto di riscatto.

Sempre secondo Sky, pare che i rossoneri abbiano chiesto al Psg di pagare parte dell’ingaggio perchè ritenuto troppo oneroso. Resta, ora, da capire la risposta del Psg.