Da Napoli: “Altro che Milan, ecco chi temiamo davvero”

Da Napoli avvisano il Milan: “Non li temiamo. La squadra che può competere con noi è un’altra”. Di chi si tratta?

Il Milan è a lavoro per la prossima stagione, tanto in campo, tanto sul mercato. I rossoneri stanno completando la preparazione con un occhio sempre pronto alle opportunità che possono sempre capitare, da qui al prossimo primo settembre. Poi a parlare sarà solo il campo. Obiettivi diversi, per il Milan di Pioli. Anzitutto ripetersi in Champions League, per tornare quanto prima magari anche in finale, sfumata sul più bello lo scorso anno. E poi, ovviamente, testa allo scudetto, da sfilare al Napoli campione d’Italia.

Nella scorsa stagione rossoneri e partenopei hanno dato vita ad una serie di sfide mozzafiato, riportando in auge quella rivalità che contraddistinse il calcio italiano negli anni ’80: da Maradona e Gullit a Kvara e Leao. Milan e Napoli si sono affrontate quattro volte nella passata stagione ed il Diavolo l’ha spuntata in tre occasioni. La più celebre, ovviamente, è il doppio confronto di Champions. Logico aspettarsi un’altra contrapposizione tra i due team, quest’anno. Intanto da Napoli arrivano commenti che sembrano sottovalutare la squadra di Pioli, non ritenuta pari per forza agli azzurri.

La provocazione da Napoli: “Non temiamo il Milan

Come si diceva, i rossoneri non hanno affatto sfigurato contro il Napoli lo scorso anno. Anzi, tutt’altro. A San Siro, con gli azzurri vittoriosi, fu partita vera. Al Maradona, in campionato, il Diavolo rifilò un netto 0-4 ai lanciatissimi padroni di casa. Ed in Champions la matematica premiò il Milan, poi semifinalista contro i cugini dell’Inter. Sembra però non essere bastato questo quadruplo confronto tra le compagini. E da Napoli è arrivata la provocazione ai rossoneri.

A parlare è Paolo Del Genio, volto noto del giornalismo partenopeo e presenza fissa a Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, emittenti molto popolari sul territorio campano. Proprio a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, è arrivata la provocazione al Milan.

Questo quanto raccolto dalla redazione di SpazioMilan: “Io non so se il Milan sia la squadra da temere – dice Del Genio – perché contro il Monza non mi è sembrato tanto migliorato. La squadra più vicina al Napoli per me è l’Inter, che lo scorso anno ha giocato al di sotto delle sue possibilità in campionato. Tra Napoli ed Inter, a livello di rosa, non c’è grossa differenza“.

Un commento che ovviamente ha fatto discutere. Ma tra poco – forse per fortuna – a parlare sarà solo il campo.