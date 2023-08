Dal Milan al bianconero: affondo last minute, che sorpresa

Divock Origi, Alexis Saelemaekers e non solo: quanti giocatori ancora in uscita dal Milan entro fine mercato

Dopo due giornate di campionato l’umore in casa Milan è molto alto e c’è anche ottimismo per quella che è la fase offensiva con ben sei reti segnate nelle prime due partite, un quantitativo che vale il miglior attacco al pari della Fiorentina. Riuscire a segnare così tanti gol a due difese organizzate e non semplici da affrontare come quelle di Bologna e Torino testimonia lo stato di salute degli attaccanti di Stefano Pioli.

In questo scenario però c’è da tenere conto anche del mercato che terrà banco in casa rossonera fino a venerdì sera quando suonerà il gong. Il Milan, infatti, dovrà ancora disfarsi di alcuni elementi che non rientrano più nei piani di Pioli e la lista non è cortissima soprattutto in attacco, dove sono arrivati molti nuovi rinforzi.

Origi può salutare il Milan entro fine mercato, c’è l’Udinese sulle sue tracce

Secondo quanto si legge sulle colonne del media belga L’avenir, Divock Origi potrebbe essere uno dei prossimi membri della rosa del Milan a cambiare maglia. L’attaccante ex Liverpool ha deluso nella sua prima stagione in Serie A e dopo essere arrivato a zero dalla formazione di Klopp, potrebbe partire facendo ottenere al Milan anche una piccola plusvalenza. Su di lui si sta muovendo l’Udinese che ha bisogno di rinforzi in attacco dopo la cessione, sempre più vicina, di Beto all’Everton.

Potrebbe quindi concludersi dopo un solo anno l’esperienza in rossonero di Origi che avrebbe però comunque la possibilità di continuare a giocare in Serie A. Il tempo per chiudere questa operazione però stringe perché venerdì sera si metterà la parola fine a questa sessione di mercato e manca quindi sempre meno. Il Milan non è intenzionato ad ostacolare l’uscita dell’ex Liverpool ma sarà da verificare anche la volontà del giocatore di accettare la destinazione friulana.

Altra ipotesi per il belga è lo Sheffield United che da tempo è sulle tracce del calciatore. Origi, ma non solo: un altro belga che potrebbe salutare il Diavolo entro fine mercato è Alexis Saelemaekers che piace al Bologna. Il classe 1999 ex Anderlecht si è ritrovato la strada sbarrata presso la corte di Pioli dopo gli arrivi di Pulisic e Chukwueze. Udinese e Bologna stanno quindi bussando alla porta rossonera cercando di assicurarsi alcuni loro esuberi. Saranno quindi giorni molto caldi i prossimi in casa Milan per cercare di riuscire a portare a termine tutte le trattative attualmente in corso entro la fine della sessione estiva 2023.