Dal Milan al Manchester City: Guardiola pronto a follie

Pep Guardiola è pronto a fare follie per un centrocampista che ha avuto i colori rossoneri nel cuore: calciomercato stravolto

Il Manchester City ha già iniziato la stagione, con la sconfitta nel Community Shield ai rigori contro l’Arsenal e la prima vittoria in Premier League contro il Burnely. Un netto 0-3 che mette il primo tassello verso l’ennesimo successo finale in campionato, uno degli obiettivi principali di Pep Guardiola.

I Cityzens vogliono vincere tutto di nuovo dopo aver fatto il triplete nella scorsa stagione. La loro forza è sempre stata nel rinnovamento della rosa oltre, ovviamente, a grandissimi investimenti. Gli ultimi, in ordine di tempo, Josko Gvardiol e Mateo Kovacic per un totale di quasi 120 milioni di euro.

C’è però un altro giocatore finito nel mirino del Manchester City ed è Lucas Paquetà. Il centrocampista brasiliano ha vestito la maglia del Milan per un anno e mezzo, per un totale di 44 presenze e un gol. E’ stato bollato troppo presto come un brocco, poi si è preso l’Europa dal 2020 in poi, affermandosi anche con la maglia della Nazionale brasiliana.

Lione, Brasile, West Ham. Tre maglie fondamentali per la crescita di Paquetà, vincitore della Copa America 2019 e della Conference League della scorsa stagione. Il Milan, forse, si è pentito della sua cessione considerando la sua giovane età e soprattutto le cifre che girano per la cessione del centrocampista brasiliano al Manchester City.

Follia di Guardiola per l’ex Milan Lucas Paquetà

Secondo quanto riferito da ‘Football Insider’, a breve arriverà una nuova proposta al West Ham per cedere Lucas Paquetà. Gli Hammers hanno già rifiutato 70 milioni di sterline, facendo sapere al club allenato da Guardiola che ne vogliono almeno 90. Cifre incredibili per il centrocampista brasiliano, che al Milan aveva sì fatto vedere cose interessanti, ma non che potessero valere questa somma.

Però il calcio è così, a volte un’esperienza può essere condizionata dalla giovane età, ma anche dal contesto in cui ci si trova. Magari poco feeling con l’allenatore, oppure la squadra non all’altezza delle aspettative. Quel che conta oggi per Paquetà è che Guardiola lo vuole a qualsiasi costo e probabilmente riuscirà nel suo intento.

Anche perché al Manchester City serve un ‘genio’ a centrocampo dopo l’addio di Gundogan a parametro zero. Kovacic da solo non può bastare, i Cityzens nel corso degli anni hanno dato prova di badare anche al futuro. E il brasiliano ex Milan è un classe ’97 nel pieno della maturità calcistica e pronto per l’ultimo e definitivo salto di qualità.