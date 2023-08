Dal Milan al Verona: pista caldissima

Il Milan è pronto a cederlo, per lui si fa avanti l’Hellas Verona: pista caldissima per l’addio del calciatore rossonero.

Il club rossonero è senza nessun dubbio la società che si è mossa di più in Serie A in questa sessione di calciomercato, con tantissimi acquisti e fisiologicamente anche la cessione degli esuberi. Sono davvero tanti i calciatori che sono sbarcati nel Milan in questo calciomercato, tra cui: Marco Sportiello, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus Cheek, Yunus Musah, Luka Romero, Christian Pulisic, Samu Chukwueze, Noah Okafor. Fisiologicamente, visti i tantissimi acquisti, ora è il momento di concludere una serie di colpi in uscita per sfoltire la rosa a disposizione del mister Stefano Pioli.

Sono diversi i profili che l’anno prossimo non dovrebbero più vestire la maglia rossonera, è il caso certamente di Ante Rebic che è già volato in Turchia per accasarsi al Besiktas, ma non sarà l’unico. Sono sul piede di partenza diversi profili, il più clamoroso è sicuramente quello di Charles De Ketelaere che dovrebbe andare in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta, ma non è l’unico. C’è un altro calciatore che sembra pronto a lasciare il Milan, ma è destinato a restare in Italia, per vestire la maglia del Verona in Serie A.

Calciomercato Milan, un rossonero verso il Verona

Stiamo parlando di Mattia Caldara, difensore centrale rossonero che non rientra assolutamente nei piano futuri né della dirigenza del club né nel piano tecnico di mister Stefano Pioli. Il difensore, ex Atalanta e Juventus tra le altre, dovrebbe lasciare una volta per tutte il Milan in via definitiva, dopo la girandola di prestiti che lo ha coinvolto nelle ultime due stagioni in cui ha vestito la maglia del Venezia prima e dello Spezia poi, culminate con due retrocessioni in Serie B. Ora sulla sue tracce c’è l’Hellas Verona del nuovo allenatore Marco Baroni.

Per Mattia Caldara l’esperienza al Milan è stata tutt’altro che fortunata, visto che è arrivato in rossonero nell’ambito dell’affare che ha riportato alla Juventus Leonardo Bonucci dopo un solo anno, ma il difensore scuola Atalanta non è mai riuscito a rispettare le aspettative che c’erano sul suo conto. Dopo una serie di annate negative al Milan, ha iniziato ad essere girato per due volte consecutive in prestito, senza però mai dare segnali che convincessero la dirigenza a tenerlo con sé. Ora, come anticipato, sembra destinato a lasciare il Milan a titolo definitivo, per accasarsi all’Hellas Verona.