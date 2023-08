Dal Milan alla Croazia: cessione a sorpresa

Milan impegnato nell’operazione di sfoltimento della rosa: arriva ora una cessione a sorpresa, il calciatore verso la Croazia.

Il Milan è stato protagonista indiscusso sul mercato estivo. La squadra è stata completamente rivoluzionata per far sì che Pioli avesse il miglior gruppo possibile con cui lavorare. Da qui una serie di incastri per trovare la quadra giusta, al netto della eccellente cessione di Sandro Tonali volato al Newcastle. Ora i rossoneri faranno qualche altra operazione: serve come il pane un vice Giroud che possa alternarsi al francese e ad Okafor. Per il resto il mercato potrà poi dirsi concluso.

Non mancano però gli esuberi: dopo i vari Messias e Rebic piazzati, il Milan continua a lavorare sul fronte delle uscite. Nelle ultime ore Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, ha dato la notizia sorprendente: un calciatore del Milan lascia l’Italia e si trasferisce in Croazia.

Addio Milan, il calciatore vola in Croazia: i dettagli

In questi anni il Milan ha mostrato non poche volte di avere grande fiducia nei giovani. Molti giovani talenti del settore giovanile sono finiti in prima squadra, su tutti Davide Calabria, che oggi indossa la fascia di capitano. Sono anni che la Primavera del Milan non vince ma comunque offre soluzioni alla prima squadra. Proprio dalla Primavera arriva ora una cessione in casa rossonera.

A salutare i rossoneri sarà Andrea Capone, ventunenne, attaccante classe 2002 di scuola Milan che in rossonero ha vissuto tutta la sua giovane parentesi da calciatore. Per lui un totale di 96 presenze e sedici gol all’attivo nella trafila delle giovanili, contando anche le presenze in Nazionale.

In rossonero da una vita, Capone ha vissuto anche una stagione sfortunata, l’ultima della sua lunga esperienza in casa Milan: ha praticamente saltato l’intero campionato per via di un grave infortunio per la rottura del legamento crociato.

Ora c’è anche l’ufficialità tramite un comunicato che il club rossonero ha postato sui suoi canali ufficiali: “Il Milan comunica la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Andrea Capone a NK Varaždin. Il Club augura ad Andrea le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva“.

Dunque il Milan ha ceduto Capone a titolo definitivo all’NK Varazdin, società della massima serie croata, con sede nell’omonima città. Nelle prossime ore Capone si recherà nel suo nuovo club per cominciare la sua nuova esperienza. Anzitutto per rilanciarsi dopo un anno fitto di problemi che ne hanno condizionato il rendimento.