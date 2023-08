Colpo ad un passo per il Milan: trattativa ai dettagli

Visti gli ultimi giorni di calciomercato, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale che andrebbe a completare il reparto difensivo della squadra. La dirigenza rossonera sembra aver trovato il nome giusto, ora si cerca l’accordo con il suo club.

Il nome per il ruolo di difensore centrale è quello di Marco Pellegrino, giocatore argentino classe 2002, di proprietà dell’Atletico Platense, club argentino.

Marco Pellegrino per completare la guardia rossonera

Il difensore argentino classe 2002, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024, dovrebbe essere il quinto centrale difensivo a disposizione di mister Pioli, aggiungendosi dunque a Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjær.

La conferma di questo affare arriva da César Luis Merlo, giornalista che lavora per molte testate tra le quali, in patria, Tyc Sports, che ha fornito in nottata gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato tra Atletico Platense e Milan per Pellegrino.

Il presidente del Platense in queste ore dovrebbe arrivare in Italia per chiudere definitivamente l’affare. La richiesta del club argentino per Marco Pellegrino è di circa 5 milioni di euro ed in opportuna sede si discuterà anche sulla cifra, che al momento non è certa.