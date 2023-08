Dalla Premier accelerano per l’obiettivo del Milan: può lasciare la Serie A!

La corsa al mercato del Milan non sembra ancora volersi arrestare. Resta, infatti, l’interesse per un giocatore dalla Serie A, insediato ora da una concorrente inglese.

Mancano solo quattro giorni al termine del calciomercato e il Milan ne vorrebbe approfittare per mettere a segno l’ultimo colpo dell’estate. Una rosa in grande spolvero e che ha già dato grandi risultati in occasione della prima trasferta a Bologna e dello straordinario 4-1 di ieri sera al San Siro contro il Torino.

Ma ciò non basta, e si tengono gli occhi aperti per un centrocampista della Serie A. Il nome puntato ormai da diverse settimane è, infatti, quello di Nicolas Dominguez. Il 25enne argentino, di proprietà del Bologna (dove è arrivato nel 2019) ha un contratto in scadenza nel 2024. E i Rossoneri vorrebbero approfittarne, specie nel caso di addio da parte di Krunic, osservato speciale di diversi club europei.

Sembra, infatti, che i rapporti fra Bologna e Dominguez si siano raffreddati: El Principe (come viene spesso soprannominato) preme per la sua cessione entro la fine del mercato e, per questo, Thiago Motta ha preferito consegnare la sua fascia di capitano a Schouten. Una decisione accolta, comunque, di buon grado da Dominguez, che non ha mai nascosto la sua riconoscenza nei confronti del club emiliano.

Rispetto che non è mancato neppure durante gli incontri tra agente e dirigenza bolognese per il – mancato – rinnovo del contratto, per cui tiene a trovare una soluzione che possa giovare entrambe le parti.

Alto, veloce, agile negli spazi stretti e molto abile nel proteggere la palla, nonché dotato di una grande visione di gioco: queste le caratteristiche tecniche principali che hanno colpito la dirigenza del Milan e che potrebbero far guadagnare al giovane argentino una maglia a strisce rossonere.

Ipotesi a centrocampo: non solo l’offerta del Milan

Tuttavia, non solo il Milan sulle tracce di Dominguez. Da tempo, infatti, c’è l’interesse del Siviglia. Ma ad avere la meglio, sino adora, è stato un club di Premier League: secondo quanto riportato da Nicolò Schira sui propri canali Twitter, nelle scorse ore il centrocampista ha incassato l’interesse, ed un’offerta, del Nottingham Forest.

La prima offerta messa sul piatto dagli inglesi, dunque, è di 8 milioni di euro più una contropartita tecnica, ovvero quella di Remo Freuler, 31enne già esperto in Serie A dopo i sei anni trascorsi all’Atalanta, ora pronto a partire in prestito dopo un solo anno in Inghilterra.

Nonostante il possibile interesse dei Rossoblu per il centrale svizzero, il Bologna preme per un incasso di almeno 12 milioni di euro, esclusa contropartita.

Resta da monitorare la sua presenza in campo stasera, nel match fuori casa contro la Juventus, e imminenti risvolti nelle prossime ore, essendo questo mercato ormai al suo rush finale.