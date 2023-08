Dalla probabile cessione al rinnovo: ingaggio raddoppiato

In queste ore in casa Milan si sta preparando al meglio la sfida contro il Bologna, ma si continua anche a lavorare sul mercato, con la cessione che sembrava imminente ma che ora rischia di saltare.

Lunedi 21 agosto il Milan farà visita al Bologna in quella che sarà la prima giornata di campionato dei rossoneri, dove bisognerà dare un chiaro segnale alle antagoniste per lo scudetto sin dalle prime battute. Bisogna ancora capire chi saranno i calciatori convocati da Pioli, ma soprattutto bisogna capire come si concluderanno le altre operazioni di mercato messe in piedi fino a questo momento e che devono ancora essere portate a conclusione. Fino a questo momento le sorprese non sono mancate, così come gli arrivi, rappresentati dagli acquisti di Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, Reijnders, solo per citarne alcuni.

Sorprese che però vorranno vedere anche i tifosi rossoneri, soprattutto in campo. Per i primi due non c’è bisogno di molte presentazioni visti i loro lunghi trascorsi al Chelsea, ma per tutti gli altri servirà del tempo per capire se saranno adatti a vestire una maglia pesante come quella del Milan, o se, invece, bisognerà nuovamente rivoluzionare la rosa nella prossima stagione. In attesa di conoscere quelle che saranno le formazioni ufficiali delle due squadre, ecco di seguito quali potrebbero essere le scelte effettaute da Pioli e Thiago Motta per affrontarsi in questo faccia a faccia:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Corazza; Dominguez, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reiijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Milan, Krunic verso il rinnovo: non andrà al Fenerbache

Pioli che deve fare i conti anche con le assenze di Musah e Bennacer, con il primo che è stato squalificato nel precedente turno del campionato in cui militava prima e con Bennacer che è ancora alle prese con l’infortunio che lo tiene lontano dal terreno di gioco da diverse settimane. Ecco perchè, alcune strategie di mercato potrebbero cambiare a stretto giro di posta.

Una di queste riguarda la posizione di Rade Krunic, che sembrava sul piede di partenza ma che, invece, quasi sicuramente resterà in rossonero. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan sta pensando a rinnovargli il contratto ad un ingaggio raddoppiato, nonostante l’offerta del club turco sia attualmente maggiore rispetto a quella presentata dalla dirigenza guidata da Cardinale. Offerta che però non rispecchiva le esigenze del ‘Diavolo’, che ha preferito chiudere definitivamente questa pista.