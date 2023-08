Darya Bahrami, l’intermediario per Taremi-Milan che ha fatto innamorare i social (Foto)

Il Milan continua a restare attivo sul mercato, con il nome di Taremi che è quello a creare maggior dibattito. Così come lo sta generando la sua intermediaria Darya Bharami, che ha letteralmente mandando in tilt i tifosi rossoneri.

In casa Milan aumenta la tensione in vista del big match di domani sera contro la Roma, che è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale. I passi falsi contro Salernitana e Verona devono infatti suonare come un campanellino di allarme per la squadra di Pioli, che si troverà davanti una squadra sicuramente arrabbiata e alla ricerca di un immediato riscatto. Proprio per questo bisognerà prestare particolare attenzione, se mai ce ne fosse ulteriormente bisogno. I rossoneri, dal canto loro arrivano da due vittorie consecutive, ottenute rispettivamente contro Bologna e Torino.

Ma a tenere banco dalle parti di Milanello sono anche le vicende legate al mercato, con la dirigenza rossonera che sta provando in tutti i modi a prendere l’ultimo attaccante per completare il reparto. Di nomi in questa sessione ne sono circolati tanti: da Kean a Scamacca, fino a Morata, ma con ognuna di queste che è poi sfumata con il trascorrere del tempo. Ecco perchè, negli ultimi giorni il Milan ha virato le sue attenzioni sul centroavanti del Porto Mehdi Taremi, che sembra essere in uscita dal clu portoghese. La trattativa però si è raffreddata sempre di più a cuasa della mancata intesa tra il giocatore e il club rossonero, che nel frattempo è riuscito a trovare un accordo con il club portoghese sulla base di 15 milioni piu 3 di bonus.

Ecco chi è l’intermediaria della trattativa tra il Milan e Taremi: l’agente iraniana con la passione per il calcio

Un ruolo centrale in questa trattativa ce l’ha l’intermediaria Darya Bharami, che dovrà discutere delle cifre contrattuali da destinare al calciatore, oltre alle commissioni stabilite per gli agenti di Taremi. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio chi è Darya Bahrami, nota agente iraniana con una grande passione per il mondo del calcio e che ha mandato in tilt il popolo rossonero per mezzo del suo grande fascino.

Darya Bahrami ha già collaborato con il Milan in passato per via di alcune vicende di mercato, come anticipato, il suo ruolo è quello di aiutare entrambe le parti a trovare un punto di intesa a livello economico. Inoltre, è la proprietaria dell’azienda On The Ball, che si occupa di consulenza gestionale calcistica e non solo, con sede a Dubai.