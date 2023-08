De Ketelaere all’Atalanta, ci siamo: spunta la data della fumata bianca

La fase di stallo nelle trattative per il suo addio al Milan sembra ormai superata: Charles De Ketelaere sarà presto un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Terminerà dunque dopo una sola stagione l’infruttuosa parentesi del belga con la maglia rossonera. Arrivato la scorsa estate a fronte di una spesa piuttosto importante, ovvero circa 35 milioni di euro, l’ex Bruges non è riuscito ad entrare in pianta stabile nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli.

Sul giudizio del suo rendimento e sull’effettivo minutaggio concessogli ha pesato in particolar modo la poca incisività in zona offensiva: un solo assist e zero reti nel corso dell’intera annata.

Calciomercato Milan, si sblocca la cessione di De Ketelaere all’Atalanta: le ultime

Visto l’arrivo di diversi nuovi rinforzi offensivi e il passaggio al 4-3-3 come modulo di riferimento, fattori che avrebbero tolto quasi certamente ulteriore spazio a De Ketelaere, il Milan si è reso disponibile all’eventuale cessione.

Di lì a poco, si è concretizzata l’offerta dell’Atalanta, disposta ad accogliere il n°90 rossonero con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni, inclusa una percentuale sulla futura rivendita.

Già negli scorsi giorni le negoziazioni sembravano vicinissime alla chiusura, come confermato dallo stesso Stefano Pioli nella conferenza stampa precedente al Trofeo Berlusconi contro il Monza, al quale CDK non ha partecipato per “motivi di mercato“.

Poi, improvvisamente, la frenata: l’entourage del giocatore non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza della Dea su alcune commissioni e sull’ingaggio che il loro assistito avrebbe dovuto percepire in caso di riscatto nell’estate del 2024.

Nonostante tali intoppi, il trasferimento si farà comunque. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Atalanta avrebbe infine strappato il sì definitivo di De Ketelaere. La fumata bianca dovrebbe arrivare tra il weekend e l’inizio di settimana prossima: già lunedì o martedì il giocatore sarà presumibilmente a Bergamo.