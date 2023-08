De Ketelaere all’Atalanta, domani le visite: il Milan pensa al sostituto?

La storia tra De Ketelaere e il Milan è ormai giunta ai titoli di coda. Il belga è ormai prossimo al trasferimento all’Atalanta.

Circa un anno fa l’approdo di Charles De Ketelaere al Milan faceva saltare di gioia i tifosi rossoneri, convinti di aver piazzato un colpo da novanta. Ma col passare dei mesi l’entusiasmo per il trequartista belga si è spento totalmente, viste le prestazioni opache del giocatore.

Seppure Stefano Pioli gli abbia dato diverse chance, De Ketelaere non è mai riuscito ad incidere e mettersi in carreggiata. Ad un anno di distanza la sua avventura al Milan si interrompe, ma proseguirà in Serie A.

De Ketelaere saluta il Milan: domani le visite con l’Atalanta

Giunge con molta delusione l’esperienza al Milan di Charles De Ketelaere. Il belga arrivato la scorsa estate lascia Milano per trasferirsi a Bergamo, sponda Atalanta. I rossoneri hanno lasciato partire il giocatore senza opporre la minima resistenza, dimostrando come ormai il belga era fuori dal progetto tecnico del Milan.

Nelle casse dei rossoneri arriveranno subito 3 milioni per il prestito oneroso, con eventuali ulteriori 30 per l’eventuale riscatto. Negli ultimi giorni sono stati risolti gli ultimi intoppi burocratici e sull’ingaggio, e domani De Ketelaere dovrebbe svolgere le visite mediche per l’Atalanta, come riporta SportMediaset. Dunque il Milan si libera di un altro esubero dopo Messias e Rebic, anche se rimarrà l’enorme delusione per quello che poteva essere e non è stato De Ketelaere in rossonero.

La priorità al momento del Milan resta quella di piazzare gli altri esuberi come Origi, Colombo e Ballo-Touré. L’uscita di questi giocatori dovrebbe permettere alla dirigenza di inserire nell’organico nuovi rinforzi, specialmente un’attaccante ed un difensore centrale.