De Ketelaere ceduto in Serie A: la pista prende quota

Il belga finito sul taccuino di una competitor dei rossoneri, occhio all’eventuale formula: la trattativa è complessa.

Il mercato del Milan deve per forza tenere d’occhio anche le cessioni. Diversi gli esuberi da piazzare in casa rossonera, calciatore considerati fuori rosa e quindi in fase di addio.

Fino a qualche giorno fa il principale obiettivo del Milan era stato la costruzione del reparto offensivo. Salutati Ibrahimovic, Brahim Diaz e Origi, la dirigenza rossonera ha portato a Milano prima Okafor e poi Chukwueze. I due attaccanti andranno a completare il reparto, con la possibilità di far cambiare anche ruolo a Stefano Pioli. Le caratteristiche dei nuovi innesti rossoneri consentiranno al tecnico di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3, sfruttando anche Pulisic e Loftus-Cheek, nuovi centrocampisti in grado di giocare in entrambi i modi.

C’è un centrocampista pista, però, che potrebbe lasciare il Milan. Si tratta di Charles De Ketelaere, che nelle ultime ore è finito nel mirino dell’Atalanta.

Milan, Atalanta su De Ketelaere: la trattativa non è affatto semplice

Sono giorni importanti per il mercato dell’Atalanta. Prima l’acquisto di El Bilal Tourè, poi la cessione di Rasmus Hojlund, mettono i bergamaschi con le spalle al muro, alla ricerca di un trequartista.

Sul taccuino è finito anche il nome di Charles De Ketelaere, centrocampista rossonero che l’anno scorso ha deluso le aspettative e quest’anno rischia di trovare ancora meno spazio. Pagato trentadue milioni di euro più bonus, il Milan è restio a vendere il calciatore classe 2001 a meno di un’offerta pari a quanto speso l’anno scorso. La dirigenza rossonera vorrebbe mantenere il controllo su De Ketelaere, magari inserendo una clausola di contro-riscatto nell’eventuala cessione dell’Atalanta. Ovviamente questa formula non accoglie le volontà della Dea, che per il momento sta a guardare come si svolge la situazione pur sapendo che si tratta di una trattativa molto complessa.

Charles De Ketelaere l’anno scorso ha giocato solo 9 partite da titolare con la maglia del Milan in Serie A. La sua stagione, ricca di critiche e polemiche, si è conclusa con zero gol segnati ed un solo assist servito. L’Atalanta potrebbe essere una giusta destinazione per il belga, che avrebbe sicuramente più spazio, ma anche la possibilità di crescere in una squadra che negli ultimi anni è diventata un modello per quanto riguarda la gestione dei giovani calciatori.

Il Milan lavora per piazzare gli esuberi e liberarsi di pesi economici e di spazio in rosa, attenzione ai prossimi giorni perchè l’inizio del campionato si avvicina.