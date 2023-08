De Ketelaere, che attacco di Pellegatti: “Mi hanno rotto le scatole!”

Scopriamo le dichiarazioni su Charles De Ketelaere di un irritato Carlo Pellegatti dopo la prima rete in Serie A.

Il Milan è stata la squadra italiana più attiva sul calciomercato estivo. In attesa dell’ufficialità di Pellegrino, sono ben otto i nuovi innesti messi a disposizione di Stefano Pioli. I rossoneri, però, hanno dovuto lavorare – e continueranno a farlo – anche sulle uscite. Tra i giocatori che non vestiranno la maglia del Diavolo in questa stagione rientra Charles De Ketelaere.

Il giovane belga è stato ceduto all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto e nel pomeriggio di ieri è arrivato il suo primo gol in Serie A dopo non averne realizzato neanche uno con la maglia del Milan. Sull’ormai ex giocatore dei rossoneri è intervenuto Carlo Pellegatti.

Le dichiarazioni di Pellegatti su De Ketelaere

Di seguito le parole di Pellegatti rilasciate ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati.

De Ketelaere è una meteorina nella storia del Milan, io penso alla mia squadra e ai miei giocatori. Pellegatti ha poi concluso la sua intervista dicendo che gli hanno rotto le scatole con CDK, poiché manco quando è andato via Kakà gli chiedevano ‘Ma Kakà?’ Basta con De Ketelaere.

Queste le parole del giornalista in seguito alle domande rivoltegli in seguito alla prima marcatura in Italia dell’ex giocatore del Club Brugge.