Decisione presa: il Milan ha sciolto ogni dubbio riguardo a Krunic

Il Milan non ha ricevuto vere offerte per Krunic, gli interessamenti delle altre squadre non si sono concretizzati.

Manca sempre meno alla conclusione del mercato e il Milan sta cercando di liberarsi di alcuni esuberi della propria rosa. Il tecnico Stefano Pioli ha infatti indicato quali sono i giocatori che non rientrano più nei suoi piani e la società è al lavoro per snellire l’organico alleggerendo allo stesso tempo anche il monte ingaggi.

Krunic rimane al Milan, non ci sono offerte: Pioli lo rilancia così

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Rade Krunic non sarà uno dei giocatori che lascerà il Milan entro la fine della sessione estiva di mercato. Nel corso delle scorse settimane su di lui su erano mossi il Lione e il Fenerbahce che avevano espresso apprezzamenti per l’ex Empoli. Questi interessamenti non si sono però mai trasformati in offerte concrete e quindi il numero 33 bosniaco rimarrà in rossonero.

Per Pioli non si tratta di un problema in quanto si è sempre fidato di Krunic e delle sue qualità. A testimonianza di ciò c’è anche il fatto che lo ha schierato per due volte su due da titolare in questo inizio di campionato. Il bosniaco è felice di restare al Milan e le due prove offerte contro Bologna e Torino evidenziano la sua voglia di lottare per una maglia da titolare nonostante i diversi nuovi arrivi estivi nella mediana di Pioli.