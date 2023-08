Doppia offerta tedesca: il Milan fa cassa

Il Milan fa cassa con la doppia offerta proveniente dalla Bundesliga: tutti i dettagli dell’operazione che fa piacere alla dirigenza

Sono diversi i giocatori acquistati dal Milan in questa sessione di mercato dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per 80 milioni di euro. Da Reijnders a Pulisic, passando per Loftus Cheek e Chukwueze. Quattro grandi operazioni, senza dimenticare Noah Okafor.

Il club rossonero vuole sensibilmente migliorare il percorso della scorsa stagione e per farlo Stefano Pioli dovrà portare dei risultati importanti in Serie A e in Champions League. Proprio la maggior competizione continentale è arrivata grazie al -10 in classifica della Juventus.

Il Milan, dunque, è intenzionato anche a cedere quei giocatori che non rientrano nei piani di Stefano Pioli. Sono ormai diventati degli esuberi, come per esempio Fodé Ballo-Touré, ma anche Yacine Adli, Junior Messias e Alexis Saelemaekers. Quest’ultimo, in particolare, è destinato ad andar via proprio come tutti gli altri.

Rispetto ai suoi compagni di squadra, però, l’esterno offensivo belga ha spesso fornito buone prestazioni. Deve migliorare molto sotto porta, ma in fase di copertura ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello. Ed è per questo che Saelemaekers è anche il più ‘semplice’ da vendere anche per far cassa.

Saelemaekers lascia il Milan quest’estate

Alexis Saelemaekers si trova chiuso in un grosso imbuto da Christian Pulisic e Samu Chukwueze. Entrambi, insieme a Rafael Leao, formeranno un trio di frecce in grado di giocare alle spalle del centravanti titolare, Olivier Giroud. Ma possono anche agire come esterni in un 4-3-3 con uno tra Pulisic e Chukwueze da utilizzare a gara in corso. E lo spazio di Saelemaekers si riduce tantissimo, quindi sta valutando di andar via in questa sessione di mercato.

Le ultime indiscrezioni riportano di una doppia offerta arrivata al Milan proveniente dalla Bundesliga. Ormai Saelemaekers è ufficialmente sul mercato, l’entourage del giocatore è ufficialmente al lavoro per cercare una squadra che offra una buona proposta a livello progettuale ed economico.

Classe ’99, Saelemaekers ha ancora ampi margini di miglioramento. Insieme a lui, può andar via anche il ‘collega belga’ Divock Origi, che ha deluso completamente le aspettative del Milan nella scorsa stagione.

Una rivoluzione che è soltanto all’inizio e che Gerry Cardinale spera possa portare risultati importanti in Italia e in Europa. Nel frattempo, il club rossonero prepara la cessione dell’esterno belga, senza dimenticare che anche Rebic è sulla lista dei cedibili insieme agli altri nominati in precedenza.