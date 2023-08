Fuori progetto, l’attaccante del Milan ha scelto la prossima destinazione

Situazione di stallo in casa rossonera per l’attaccante che non è più nei piani dell’allenatore Pioli ma rifiuta le offerte estere.

Milan scatenato a pochi giorni dall’inizio del campionato: a caccia di centrocampisti per completare il reparto in vista dell’inizio del campionato. La società rossonera, però, deve completare anche il reparto offensivo: la priorità è quella di vendere prima di acquistare, con diversi nomi ormai fuori dal progetto sia societario che del mister.

Tra questi Divock Origi. L’attaccante belga arrivato dal Liverpool nella scorsa finestra di mercato estiva ha firmato un contratto di quattro anni con i rossoneri, ma ora non sembra più rientrare nei piani, complici il rinnovo di contratto e la conferma di Giroud oltre che l’acquisto del 23enne Okafor dal Salisburgo come sostituto e punta centrale. Ma anche il rinforzo delle ali come Pulisic e Chukwueze, a disegnare il nuovo attacco rossonero che girerà attorno al francese.

Ancora meno spazio, quindi, per Origi che non ha brillato nella sua esperienza in rossonero costringendo Pioli a utilizzarlo in piccoli sprazzi di partita, o facendolo subentrare a partita iniziata, e lasciando in quasi tutte le occasioni Giroud come titolare, senza riuscire a dargli il giusto spazio per rifiatare ed essere pronto e fresco nei momenti clou dell’annata.

Certamente ad avvalorare una posizione in bilico le prestazioni discontinue e un rendimento mai all’altezza della stagione. Il belga all’attivo ha collezionato, infatti, soltanto 2 gol 1 un assist. Un bottino assai povero per il vice Giroud considerando i 1.186 minuti giocati.

Origi, fuori progetto, sceglie la Premier

Per entrambi, quindi, dividersi sarebbe una scelta appropriata. La priorità di Origi sarebbe quella di ritornare in Premier League, ma le uniche richieste arrivate a Milanello provengono dall’Arabia. I club sauditi, infatti, in questa finestra di mercato stanno facendo spesa nei maggiori campionati europei strappando diversi talenti alle big.

Alcuni rumors riguarderebbero anche Origi, l’attaccante ha estimatori in Oriente e potrebbe ricavare in contratto davvero importante, ma essendo ancora 28enne il giocatore non sembra voler approdare in un campionato di seconda fascia e dire addio alla sua carriera calcistica.

Per questo motivo avrebbe fatto sapere alla società che non ha intenzione di valutare alcuna proposta arrivata al Milan dall’Arabia Saudita e che ascolterà soltanto offerte provenienti dal campionato inglese.

Arrivato in Inghilterra nel 2015 dal Lille ha, poi, trascorso la stagione 2017/18 in Bundesliga per poi tornare in Premier. L’avventura al Liverpool, infatti, avrebbe lasciato un ottimo ricordo all’attaccante che darà precedenza assoluta qualsiasi offerta inglese.