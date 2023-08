Futuro Colombo, cambia tutto? C’è un’ipotesi a sorpresa

Scopriamo le ultime sul futuro di Lorenzo Colombo al Milan. Quale sarà il futuro dell’ormai ex attaccante del Lecce?

Questa sera comincerà ufficialmente la stagione del Milan con il debutto in Serie A al Dall’Ara contro il Bologna. La rosa di Stefano Pioli è stata notevolmente rimaneggiata in questa sessione estiva di mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Oltre ai nuovi innesti – otto – sono rientrati alla base anche alcuni giocatori che nella scorsa annata hanno giocato in prestito.

Tra questi rientra Lorenzo Colombo. Attaccante classe 2002, che nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia del Lecce con cui ha totalizzato sei reti in 35 presenze.

Le ultime sul futuro di Lorenzo Colombo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il futuro di Colombo non è stato ancora delineato. Sul giovane attaccante è forte l’interesse di vari club, tra cui il Monza.

In settimana, inoltre, i rossoneri dovrebbero arrivare alla decisione definitiva per quanto concerne la situazione dell’attaccante che partirebbe solo qualora dovesse essere trovata una valida alternativa.