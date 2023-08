Futuro Messias, il Milan attende: succederà tra giovedì e venerdì!

Il Besiktas dopo aver concluso l’affare Rebic, bussa ancora alla porta del Milan. Dopo i numerosi acquisti è tempo di sfoltire la rosa, i rossoneri valutano la cessione di Messias.

Stefano Pioli può essere più che soddisfatto del mercato in entrata del Milan. Tra certezze e scommesse, avrà a disposizione una rosa competitiva e forse anche troppo ampia, soprattutto nel reparto avanzato. Proprio per questo motivo adesso la priorità è sfoltire. Il mister ha già fatto i nomi dei calciatori che non rientrano più nei suoi piani. Tra questi Junior Messias.

Il Besiktas ha da poco concluso l’acquisto di Rebic, ma non vuole fermarsi qui. Contatti avviati con i rossoneri anche per Messias. L’ala brasiliana ha il contratto in scadenza nel 2024, ma il Milan sta spingendo per venderlo in questa sessione di mercato. Si lavora sulla formula.

Messias verso il Besiktas, tra giovedì e venerdì l’incontro con l’agente

Nicolò Schira conferma la trattativa. Le parti al lavoro per trovare l’accordo, c’è ancora distanza, ma la volontà è quella di chiudere l’affare da entrambe le parti.

Tra giovedì e venerdì ci sarà l’incontro tra il calciatore e il suo agente per discutere sul trasferimento. L’offerta del Besiktas è importante, il calciatore gradisce la destinazione e il Milan vuole cederlo. Ci sono tutti gli ingredienti per la buona riuscita dell’operazione.