Giorgia Palmas bellissima al parco giochi: “Sei tu la vera attrazione” (FOTO)

Quando in un parco giochi sbuca Giorgia Palmas non c’è molto altro da dire: è lei la vera attrazione. La foto.

La Sardegna è una terra magica ed incantata, fatta da fondali sabbiosi e da mare cristallino. Altro che Maldive: in estate l’Isola è un must. Un privilegio potervi trascorrere del tempo. Ancor di più esserci nati: da questa splendida terra viene infatti Giorgia Palmas, nata a Cagliari nel 1982. Modella, showgirl, attrice e conduttrice televisiva, la Palmas è uno dei volti più noti dell’Italia televisiva e non, conosciuta anzitutto per la sua straordinaria bellezza, che l’ha resa negli anni una delle icone glamour del Belpaese.

In tv è praticamente dal 2001, un anno dopo lo storico secondo posto nel concorso Miss Mondo (finora prima ed unica italiana sul podio della kermesse, n.d.r): da lì tutto un crescendo. Volto Rai nelle trasmissioni di Celentano, “microfonina” per Maurizio Costanzo, vincitrice della prima edizione di Veline e naturale erede di Elisabetta Canalis, la bella Giorgia negli anni ha anche posato per il calendario sexy della rivista Max ed ha recitato in Carabinieri, celebre serie televisiva di casa Mediaset. Fino al 2021 la Palmas era uno dei volti di Milan Tv. Chiacchieratissima anche in ambito gossip: ha avuto una relazione con Davide Bombardini, da cui è nata la prima figlia. Negli anni ha affiancato Vittorio Brumotti e infine è convolata a nozze con Filippo Magnini, celebre nuotatore, da cui ha avuto la seconda figlia. Inutile aggiungere che la Palmas oggi è una star dei social.

La vera attrazione è lei: Giorgia Palmas, uno schianto al parco giochi

Ecco, proprio sui social la Palmas ha trovato una nuova dimensione, in particolare su Instagram. Inutile aggiungere che anche qui sta spopolando, dall’alto di un profilo da quasi due milioni di follower. Da qui aggiorna i suoi fan con scatti, foto, post e video, momenti suoi e di famiglia. Non manca mai nulla, sul profilo della sarda. Una delle sue ultime foto, che vi proponiamo di seguito, la ritrae al parco giochi:

La foto si commenta da sola: direttamente da Villasimius la Palmas si mostra in tutto il suo splendore. Capelli raccolti, abito nero e corpo in bella mostra per uno scatto semplicemente meraviglioso.

Ovviamente solita pioggia di like e commenti ad invadere il post dell’ex modella. Un commento su tutti ha rubato like ed attenzioni: “Sei tu la vera attrazione“. Non possiamo far altro che accodarci. L’attrazione è Giorgia Palmas.