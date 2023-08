Giroud esalta Pulisic: complimenti in diretta

Il calciatore rossonero Oliver Giroud nel post-partita ha espresso la sua opinione sul match disputato dalla squadra contro il Bologna.

La prima giornata di campionato di Serie A della stagione 2023-2024 è terminata con il cosiddetto Monday Night tra Bologna e Milan, la squadra rossonera che si è mossa più di tutte sul calciomercato ha steso la squadra emiliana con un netto 2-0, in gol proprio il francese e il nuovo acquisto Pulisic.

L’attaccante francese, nonostante l’età non sia più dalla sua parte, ha dimostrato anche stasera la sua ottima qualità. Di seguito riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn:

“Siamo molto felici per la prestazione, abbiamo iniziato bene la partita. Siamo stati efficaci sotto porta, dopo il 2 a 0 abbiamo gestito un po’ ma non è stato facile. Io sono ancor più felice per Pulisic che ha fatto gol”