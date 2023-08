Giroud: “Possiamo arrivare lontano”, inaspettata risposta sul nuovo attaccante!

Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni nel postpartita della vittoria per 4-1 contro il Torino nell’esordio a San Siro. Le sue parole!

L’autore della doppietta decisiva per la vittoria sul Torino ha rilasciato delle dichiarazioni nel postpartita del match di esordio a San Siro. Il Milan ha giocato una grandissima partita portando a casa una vittoria netta giocando alla grande. Una Roma uscita da un’altra pessima prestazione attenderà i rossoneri nella prossima partita all’Olimpico.

Doppietta e facile vittoria col Torino, le parole di Giroud!

La punta francese, autore della doppietta da calcio di rigore, si è detto felice e fortunato per aver segnato entrambi i calci dal dischetto. Per il numero 9 la prestazione è stata ottima, ma si poteva migliorare nella finalizzazione di alcune azioni. L’ambizione resta elevata per il club che punta a vincere nuovamente lo scudetto.

Abbiamo l’ambizione di fare come due anni fa. Speriamo di lottare fino alla fine con questo spirito per lo scudetto. Non ci vogliamo nascondere, siamo 4/5/6 squadre che possiamo arrivare lì, ma il verdetto spetta al campo. Credo che quest’anno possiamo competere sia in Champions sia in campionato perché ora abbiamo tanti giocatori pronti a giocare e vogliamo fare bene anche in Coppa Italia. In ogni ruolo abbiamo 2/3 giocatori ottimi per fare belle cose.

Il Milan resta alla ricerca di un vice Giroud, ma secondo il calciatore la squadra è già completa così come è scesa in campo oggi. L’attaccante francese è carico più che mai per provare a vincere tutto insieme alla squadra che ritiene di grandissimo livello così come è già adesso.