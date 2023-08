Il Manchester City piomba su un ex Milan: offerta da 70 milioni!

Il Manchetser City pensa ad un colpo a sorpresa per rinforzare il proprio organico. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, sarebbe disposto a fare sul serio per un ex calciatore del nostro campionato.

Il mercato si sa, regala sempre colpi di scena inaspettati e che possono cambiare le sorti di un’intera squadra. E’ quello che si aspettano tutti i tifosi del Milan, ampiamente fiduciosi dopo un’ottima campagna acquisti svolta fino a questo momento dalla nuova società guidata da Cardinale. Nonostante gli addii di Maldini prima e di Tonali poi, l’ambiente rossonero è stato risollevato da una serie di acquisti inanellati uno dopo l’altro e che, hanno dato nuova linfa a tutta la società.

I primi ad arrivare sono stati Pulisic e Loftus-Cheek, seguiti a loro volta da Reijnders, Okafor, Luka Romero, Musah e Chukwueze. Alcuni di loro hanno già dato modo di farsi notare nelle prime uscite pre campionato, ma soprattutto nel match di ieri vinto contro il Monza, che ha messo in risalto le doti di Pulisic e il dinamismo di Loftus-Cheek, autentica rivelazione nella sfida del primo trofeo dedicato a Silvio Berlusconi.

Gli inglesi vogliono Paquetà: presentata l’offerta al West Ham

Ma il Milan non è l’unico club ad aver svolto un grande operato sul mercato, perchè anche l’Inter non è rimasta a guardare, perfezionando la rosa con gli innesti di Cuadrado, Sommer, Audero, Frattesi e Thuram, ma alla ricerca ancora di una punta che possa sopperire al vuoto che verrà lasciato da Romelu Lukaku. Spostandoci però oltre il confine, anche gli altri top club europei hanno lasciato il segno, in attesa che altre trattative vengano ultimate.

In questo senso, potrebbe alzare la voce il Manchester City, che sembra essere intenzionato a mettere a segno un colpo a sopresa e più che inaspettato. Il nome è uno di quelli molto noti al calcio italiano, ma soprattutto a tutto l’ambiente rossonero, perchè si tratta della vecchia ‘fiamma’ (mai espolsa) Lucas Paquetà.

Il brasiliano, infatti, non ha mai inciso in maniera positiva per le sorti del Milan, tanto che da diventare una scommessa certa, è finito per essere un punto interrogativo, che ha poi convinto il club di Milanello a cederlo al West Ham per una cifra pari a 36,5 milioni di euro. Ma a distanza di 365 giorni, il suo futuro potrebbe ancora cambiare, perchè stando a quanto riportato dall’Ansa, i citizen avrebbero presentato un’offerta da 70 milioni di euro per convincere il club di Londra a cedere il cartellino del calciatore, ma la sensazione è che ce ne vorranno di più per sbloccare del tutto questa trattativa.