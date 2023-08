Il mercato rossonero non si chiude con Musah, pronto un altro colpo

La dirigenza rossonera è molto attiva sul mercato e dopo l’acquisto di Yunus Musah, Furlani e Moncada lavorano ad un altro affare

È stata un’estate di calciomercato molto movimentata nella Milano rossonera e con il centrocampista americano, gli acquisti del Milan sono saliti a otto. Dopo lo scossone dirigenziale dovuto agli addii di Maldini e Massara e la cessione dolorosa di Sandro Tonali, il diavolo milanista sta prendendo una nuova forma. Adesso serve prima piazzare qualche esubero per poi ritornare sul mercato e concludere nuovi affari. Sarà prima il turno di Charles De Ketelaere che, con grande probabilità, si sposterà a Bergamo all’Atalanta alla corte di Gasperini. Poi toccherà a Messias e Origi che hanno mercato dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.

Dalla Turchia c’è un forte interessamento anche per Rade Krunic. Il Fenerbahce avrebbe trovato l’accordo con il bosniaco, che però risulta centrale nel progetto di Stefano Pioli. Il tecnico emiliano dei rossoneri infatti vede Krunic come il proprio jolly tattico. Grande la disponibilità del centrocampista che, con la sua versatilità, riesce ad occupare tante posizioni di campo. La sensazione è che, con un’offerta congrua, il Milan possa lasciarlo partire in direzione Turchia. Alla dirigenza rossonera serve cedere anche Fodè Ballo-Tourè, il senegalese ha convinto poco nei suoi due anni di Milan e per lui è prevista una cessione.

Caccia al vice di Theo Hernandez

Per Ballo-Tourè c’è stato un interessamento dalla Bundesliga. A chiedere informazioni per il giocatore, secondo Sky Sport, è stato il Werder Brema che però non ha fatto arrivare ancora un’offerta ufficiale al club di Via Aldo Rossi. I rossoneri chiedono circa 5-6 milioni per lasciarlo partire. Il senegalese è pronto a lasciare Milano dopo due anni in cui non è stato centrale nel progetto tattico di Pioli. L’allenatore emiliano necessita di un giocatore che faccia rifiatare Theo Hernandez in vista dei tanti impegni che i rossoneri avranno durante la stagione. Una volta ceduto Ballo-Tourè, si penserà a chiudere per un terzino sinistro. Sul senegalese ci sono anche Bologna e Fulham.

Il giocatore preferirebbe rimanere in Italia ma i rossoblù, al momento, lo hanno richiesto soltanto in prestito. La dirigenza rossonera preferisce lasciarlo partire a titolo definitivo e i prossimi giorni saranno decisivi per quanto riguarda il suo futuro. Furlani e Moncada stanno pensando a Pasquale Mazzocchi e Riccardo Calafiori come possibili vice di Theo. Il terzino campano della Salernitana sarebbe una figura molto gradita a Milanello. Ottima la sua stagione con i granata che però chiedono una cifra importante. Per Calafiori, invece, la trattativa è più fattibile. Il Basilea chiede circa un milione per lasciarlo partire. Il mercato del Milan resterà comunque molto attivo anche nei prossimi giorni.