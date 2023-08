Il Milan fissa il prezzo per un suo centrocampista: Fenerbahce pronto all’assalto!

Si muove anche in uscita il mercato rossoneri, con un centrocampista che potrebbe partire in direzione Turchia.

Mister Pioli si sta godendo i suoi nuovi acquisti durante la tournée estiva negli USA. La mediana e l’attacco vantano nuovi volti, pronti ad entusiasmare i tifosi rossoneri. Ora è arrivato anche il momento di far partire qualcuno, con cui si può monetizzare il più possibile. Furlani ha fissato il prezzo di uno dei nomi che può fare le valigie, con il Fenerbahce pronto a trattare visto l’interesse verso il giocatore.

Servono 13-15 milioni per far partire Krunic

Il bosniaco è già pronto, il Milan ancora no. La situazione sembra essere questa in quel di via Aldo Rossi, stando a quanto riportato da SportMediaset su Italia 1. Il giocatore ha già ricevuto un’importante offerta da parte della società turca, che pare abbia convinto già il classe 93′.

L’offerta fatta alla società di Cardinale invece, non convince ancora appieno. Il Milan vuole incassare da questa cessione almeno una cifra che si aggiri intorno ai 13-15 milioni di euro, numeri non impossibili da raggiungere visti gli ultimi trasferimenti che si sentono in questa sessione di mercato, per lo più in direzione Arabia Saudita.