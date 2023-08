Il Milan prende il nuovo bomber: che ‘regalo’ dall’Inter

Il mercato chiude tra pochi giorni ma ecco che le trattative di due rivali come Milan e Inter si intrecciano tra di loro

Nelle prime due giornate di Serie A il Milan si è distinto per un’ottima fase offensiva che ha portato i rossoneri a realizzare la bellezza di sei reti, un quantitativo che vale il primato nel campionato italiano ex aequo con la Fiorentina. Nonostante ciò in casa rossonera si cerca ancora di rinforzarsi e di assicurarsi una possibile valida alternativa ad Olivier Giroud.

Sono diversi i nomi sondati dal club di via Aldo Rossi ma tra questi ce n’è uno in particolare che stuzzica. I tifosi rossoneri potrebbero anche essere costretti a dover ringraziare i rivali interisti se tutti i pezzi di un intreccio di mercato che si sta accendendo in queste ore dovessero andare al loro posto.

Pavard-Kalulu-Taremi: ecco come si intrecciano i mercati di Inter e Milan

In questa fase di mercato, quando manca pochissimo al gong finale, il nome in pole-position per l’attacco del Milan è quello di Mehdi Taremi. Il centravanti del Porto viene valutato circa 30 milioni, una cifra certamente non bassa ma che i rossoneri potrebbero spendere grazie anche all’aiuto dell’Inter.

Come riportato dal giornalista Tancredi Palmeri, il Bayern Monaco sembra essere pronto ad offrire circa 30 milioni per Pierre Kalulu del Milan che sarebbe il sostituto di Benjamin Pavard, pronto a passare all’Inter per la stessa cifra. Ed ecco che con questo tesoretto il Diavolo avrebbe tutti gli argomenti necessari per presentarsi dal Porto e chiudere l’affare Taremi.

Al tecnico milanista, Stefano Pioli, il centravanti iraniano piace molto ed è considerato il nome giusto per riuscire ad offrire una giusta alternativa ad Olivier Giroud. Nella rosa rossonera c’è anche Noah Okafor che potrebbe ricoprire questo ruolo, come anche essere impiegato sulle fasce. Avere però una vera prima punta di ruolo potrebbe essere un vantaggio per Pioli perché potrebbe dare più riposo all’ex Arsenal e Chelsea, la cui carta d’identità non è più troppo verde.

I tifosi del Milan potrebbero quindi essere quasi costretti a “tifare” per un acquisto dell’Inter nel caso un cui desiderassero l’arrivo di Taremi. L’intreccio Pavard-Kalulu-Taremi terrà banco in questi ultimi giorni di mercato con la dirigenza rossonera che farà le sue valutazioni. Assieme a Pioli, infatti, si dovrà infatti decidere se la cessione di Kalulu per arrivare a Taremi sarà la mossa corretta per rinforzare la rosa.