Inter tradita, si è offerto gratis al Milan

Ultime, pazze settimane di calciomercato. Pronto il tradimento completo: l’ex calciatore dell’Inter si è offerto gratis al Milan.

Il Milan è pronto al debutto contro il Bologna, per la sua prima di campionato. A Milanello Stefano Pioli è a lavoro, su tattica e testa, per arrivare alla partita del Dall’Ara con la miglior condizione psicofisica. L’obiettivo è partire subito forti coi tre punti e lanciare i messaggi del caso agli avversari: il Milan vuole vendere cara la pelle e soprattutto a strappare il tricolore dal petto del Napoli. Sta per iniziare una nuova sfida, avvincente, in quella che sarà una continua battaglia per il vertice.

Nel mentre impazza il calciomercato, arrivato alle sue battute finali: da qui al prossimo 1 settembre c’è da aspettarsi ancora qualcosa, sia sulle uscite sia soprattutto sulle entrate. Il Milan ha una ottima rosa e la società si è mossa bene. Manca qualche dettaglio da limare, prima di potersi dire completi. In queste ore avanza una pazza idea, intanto: l’ex calciatore dell’Inter si è offerto gratis ai rossoneri.

Derby di mercato: l’ex Inter gratis al Milan?

Il Derby della Madonnina, a quel che pare, non si gioca solo in campo. Inter e Milan da anni si sfidano sul mercato per obiettivi comuni. E, di tanto in tanto, chiudono affari insieme con improvvisi quanto clamorosi cambi di casacca. Tanti rossoneri sono finiti in nerazzurro e tanti nerazzurri hanno scelto di fare l’inverso. Il caso più celebre, in tempi recenti, è quello di Zlatan Ibrahimovic. Ora però il mercato potrebbe regalare un ennesimo tradimento: Alexis Sanchez, ex beniamino nerazzurro, potrebbe finire al Milan in questa sessione di calciomercato.

Il cileno, con un glorioso e vittorioso passato tra Barcellona, Arsenal e Manchester United, ha lasciato la Serie A un anno fa. Con l’Inter era stato protagonista, spesso subentrando dalla panchina. Gioca a Marsiglia e coi francesi ha firmato un accordo biennale, in scadenza il prossimo anno.

A trentaquattro anni Sanchez sa che ormai il tempo è agli sgoccioli e vorrebbe regalarsi la possibilità di giocare con un grande club per chiudere in bellezza una carriera di primissimo piano. E si sarebbe offerto al Milan in queste ore, per convincere i rossoneri a prenderlo anche gratis.

Il Milan, da parte sua, è alla ricerca di un vice-Giroud di un certo peso. E sarebbe orientato su altri profili: in particolare serve un centravanti più giovane e futuribile, questo è quanto richiesto da Pioli. Se non cambia niente, Sanchez-Milan non si farà.