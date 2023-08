Italia, Spalletti il nuovo CT: c’è la data dell’ufficialità

Come un fulmine a ciel sereno ieri sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Nei prossimi giorni però dovrebbe essere ufficializzato il nuovo C.T. degli azzurri.

La giornata di ieri è stata frenetica per quanto riguarda la Nazionale, viste le dimissioni di Roberto Mancini dall’incarico di C.T. dell’Italia. Hanno stupito le tempistiche di queste dimissioni, con i prossimi impegni della Nazionale ormai alle porte.

Subito sono rincorsi diversi nomi per la successione di Mancini per la panchina dell’Italia, e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’ufficialità del nuovo C.T. della Nazionale.

Spalletti sarà il C.T. dell’Italia: l’indiscrezione

È questa la notizia rilanciata pochi istanti fa dal giornalista Alessandro Alciato, secondo il quale l’ex allenatore del Napoli dovrebbe sedersi sulla panchina della Nazionale italiana. Il noto giornalista ha anche affermato con certezza come il 16 agosto dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte della FIGC in merito all’incarico a cui sarà affidato Spalletti.

Staremo a vedere se questa ipotesi sarà poi confermata, ma le voci di corridoio lasciano presagire che sarà così. L’unico ostacolo sembra essere la clausola imposta da De Laurentiis a Spalletti pari a 3,5 milioni circa, ma la FIGC starebbe lavorando col presidente del Napoli per abbassare o annullare questa penale. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Spalletti siederà realmente sulla panchina dell’Italia, o se vi siederà un altro allenatore.