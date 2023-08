Kjaer può lasciare il Milan: la richiesta di Pioli a Furlani!

Il difensore rossonero potrebbe anche lasciare il Milan e proprio per questo, Pioli e la società stanno valutano le diverse opzioni che offre il mercato.

Il club rossonero vuole chiudere questa straordinaria sessione di mercato con il botto e uno dei reparti ancora da completare è quello legato alla difesa. La cessione di Gabbia al Villarreal e la fase discendente di Kjaer, infatti, stanno spingendo il club di Milanello a pensare anche ad un eventuale cessione del difensore norvegese.

Continua la caccia al nuovo difensore centrale!

Bisogna però prendere in considerazione diversi fattori, dato che al momento il Milan conta solo Kalulu, Tomori e Thiaw, di conseguenza, un eventuale cessione di Kjaer necessita allo stesso tempo di un altro acquisto in entrata.

I nomi al momento non mancano, ma prima bisogna capire come e con chi vorrà proseguire Stefano Pioli, che continua a monitorare Kjaer, senza escludere che possa dare il via libera alla sua partenza.