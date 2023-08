Kjaer verso l’addio, il Milan ha pronto il sostituto: dall’Inghilterra

Il Milan non sembra certo della riconferma di Simon Kjaer e potrebbe presto tornare sul mercato in entrata alla ricerca di un suo eventuale sostituto.

Senza alcun dubbio, i rossoneri si stanno mettendo in luce come una delle squadre più attive sul calciomercato in questa sessione estiva. Il merito è certamente del nuovo tandem dirigenziale composto da Giorgio Furlani (CEO del club) e Geoffrey Moncada (capo dell’area scouting): subentrando a Paolo Maldini e Ricky Massara, i due hanno preso le redini delle operazioni in entrata e in uscita.

Così, nel giro di poco più di un mese, l’organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli ha subito una vera e propria rivoluzione. Innanzitutto, il Diavolo ha dovuto prendere atto della scadenza dei prestiti di alcuni giocatori (Aster Vranckx, Tiemoué Bakayoko, Sergiño Dest e Brahim Diaz), del ritiro di Zlatan Ibrahimovic, ma soprattutto la sofferta cessione di Sandro Tonali, partito in direzione Newcastle per circa 80 milioni di euro.

Rivoluzione in tutti i reparti, eccetto la difesa: il Milan riflette sul futuro di Kjaer

Quest’ultimo addio, in particolare, aveva inizialmente generato malcontento all’interno della tifoseria rossonera. In seguito, però, l’importante campagna acquisti ha riacceso l’entusiasmo dell’ambiente. Finora, addirittura otto i colpi messi a segno dal Milan: Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Tijjani Reijnders, Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Yunus Musah.

Eccezion fatta per l’ex portiere dell’Atalanta, tutti i nuovi giocatori andranno a rinforzare il centrocampo e l’attacco. La difesa rimane dunque il reparto su cui la dirigenza è intervenuta meno: al momento, solo Matteo Gabbia ha lasciato Milanello per accasarsi in prestito per una stagione al Villarreal.

Un “destino” simile potrebbe presto essere riservato anche a Simon Kjaer. Per quanto il suo ruolo di leader all’interno dello spogliatoio sia indiscutibile, sul giudizio del 34enne danese pesa certamente la poca affidabilità dal punto di vista fisico, già evidente nelle ultime due stagioni, suggellate da diversi infortuni.

Calciomercato Milan, nuovo nome per la difesa: interesse per Omobamidele del Norwich

Se l’ex Palermo e Roma non dovesse infine essere riconfermato in rosa, a quel punto il reparto difensivo di Stefano Pioli necessiterebbe a livello numerico almeno di un ulteriore interprete.

A tal proposito, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe piazzare un innesto in prospettiva. L’interesse è per Andrew Omobamidele del Norwich, squadra militante in Championship, ovvero la Serie B inglese.

Dopo aver debuttato in prima squadra nel gennaio del 2021, nel giro di poco tempo il difensore classe 2002 si è assicurato un posto da titolare nella retroguardia dei Canaries: 34 presenze e una rete per lui nel 2022/2023.

Di origini nigeriane da parte del padre, ma nato e cresciuto in Irlanda, Omobamidele ha deciso di rappresentare a livello internazionale quest’ultima selezione: già entrato nella gerarchie del CT Stephen Kenny, il centrale ha collezionato 6 gettoni con la maglia dei Boys in Green.