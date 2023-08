Krunic-Fenerbahce, il Milan ha le idee chiare: via ad una sola condizione

L’interessamento da parte del Fenerbahce per il centrocampista bosniaco si fa sempre più concreto. Il Milan ha le idee chiare sul suo futuro!

Il club turco si sta muovendo in maniera concreta per accaparrarsi il centrocampista del Milan. Il 29enne bosniaco gradisce la destinazione, ma la trattativa è ancora nelle fasi iniziali. I rossoneri hanno bisogno di effettuare alcune uscite dati gli 8 acquisti e l’enorme profondità della rosa, anche se la cessione del bosniaco non era fra quelle preventivate dalla società.

Rade Krunic, al momento, risulterebbe ancora fondamentale nelle gerarchie di Mister Pioli che non vorrebbe privarsene con facilità. Occhio però ai movimenti concreti da parte del Fenerbahce che adesso prova a chiudere. In questi giorni vi saranno contatti tra le società in questione ed il centrocampista per capire se l’operazione si potrà fare o meno. Il Milan ha scelto!

Il Milan non vuole svendere il bosniaco, si attendono segnali!

Secondo Sport Mediaset, il bosniaco gradirebbe la destinazione turca, ma il Milan, ad oggi, non è così convinta di volerlo cedere. I rossoneri apriranno alla cessione solamente in due casi che dovranno verificarsi in contemporanea. Prima condizione fondamentale è la presa di posizione da parte di Krunic.

I rossoneri attendono un segnale esplicito da parte del calciatore che dovrà esporsi chiedendo la cessione. Inoltre, il club turco dovrà mettere sul piatto una cifra per accontentare la società. La richiesta è tra i 10 ed i 15 milioni di euro per il cartellino che con ogni probabilità il Fenerbahce sarà disposto a pagare. Si attendono novità su entrambi i fronti in attesa di capire l’eventuale riuscita della trattativa.