Krunic, il Fenerbahce insiste: c’è la risposta del Milan

Il centrocampista è un pupillo di Stefano Pioli ma la sua permanenza in rossonero appare in dubbio a causa di un’offerta del Fenerbache presentata al club rossonero.

Dopo Sandro Tonali, potrebbe esserci un’altra cessione a centrocampo per il Milan: parliamo di Rade Krunic, giocatore bosniaco che nella passata stagione è stato molto utilizzato da Stefano Pioli, spesso proprio di fianco a Tonali in caso di assenza di Bennacer.

Krunic è considerato nello spogliatoio milanista un elemento importante, un’ottima riserva da utilizzare sia in mezzo in campo ma anche come trequartista atipico nel 4-2-3-1 di Pioli, con il bosniaco pronto a fare la spola dalla trequarti alla mediana.

Il Fenerbache punta Krunic

Nonostante questo ruolo importante all’interno del club rossonero, Krunic è diventato obiettivo di mercato di una squadra estera: secondo quanto riportato dal portale turco Enganche Sports, il centrocampista interessa molto al Fenerbache.

Al Milan sarebbero stati offerti 7 milioni di euro, mentre al giocatore sarebbe stato proposto un ingaggio di 2,3 milioni l’anno per tre anni, con un’opzione per il quarto.

L’offerta sarebbe stata giudicata dalla società rossonera come insoddisfacente, alimentando ancora di più il pensiero di Krunic come elemento importante della rosa allenata da Stefano Pioli. In attesa di vedere la squadra in campo la prossima settimana, il Milan mantiene alta la difesa sul centrocampista bosniaco, il quale al momento può essere ancora considerato un giocatore rossonero.