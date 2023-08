Krunic in partenza: un ex Serie A nel mirino del Milan

Settimana importante per il Milan sul fronte uscite. Per i rossoneri spunta una vecchia conoscenza della Serie A qualora partisse Rade Krunic.

Moncada e Furlani dopo aver operato in maniera egregia sulle entrate per il Milan, adesso sono passati alle operazioni in uscita. Questa settimana dovrebbe essere quella dedicata alle cessioni degli esuberi, per poi puntare ad occasioni di mercato nel rush finale.

Qualora si concretizzate la cessione di Krunic, i rossoneri potrebbero puntare su una vecchia conoscenza della Serie A.

Se parte Krunic il nome nuovo per il centrocampo è Veretout

Da diverse settimane Rade Krunic è al centro delle voci di mercato che lo vedono lontano da Milano. Il centrocampista bosniaco è sempre più fuori dal progetto tecnico dei rossoneri, complice i diversi acquisti effettuati nel reparto di centrocampo dalla dirigenza. Su Krunic c’è il forte interesse del Fenerbahce, che presto potrebbe accelerare per chiudere l’affare.

Ieri sarebbe arrivata al Milan una nuova offerta pari a 7 milioni di euro da parte del Fenerbahce per Krunic. La dirigenza rossonera si è presa del tempo per riflettere sul da farsi e valutare eventuali alternative.

Qualora il Milan decidesse di accettare la proposta del Fenerbahce, avrebbe individuato il sostituto del bosniaco. Come riporta La Repubblica, i rossoneri avrebbero messo nel mirino l’ex Fiorentina e Roma Jordan Veretout, attualmente in forza al Marsiglia. Il centrocampista francese sostituirebbe il partente Krunic e andrebbe a rinforzare il reparto di centrocampo del Milan con le sue grandi doti tecniche e qualitative.