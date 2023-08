Krunic rimane al Milan? Arriva l’indizio di mercato

Il calciomercato non dorme mai, arriva un indizio di mercato che potrebbe essere fondamentale per il futuro di Krunic al Milan.

Dopo aver manifestato il proprio desiderio di costruire una squadra vincente con ben 8 acquisti, per la società rossonera ora è tempo di cedere gli esuberi presenti nella rosa guidata da Stefano Pioli che la passata stagione ha dovuto fare i conti con prestazioni al di sotto delle aspettative da parti di molti calciatori.

In molti frangenti di stagione il tecnico aveva il bisogno, quasi l’esigenza, di poter contare su tutti gli effettivi della squadra eppure nei momenti clou del campionato alcuni calciatori hanno dimostrato di non poter competere a certi livelli aprendo gli occhi al tecnico ma anche alla dirigenza che ha rivoluzionato la rosa.

L’indizio di mercato sul futuro di Krunic

Uno dei calciatori per la quale Stefano Pioli stravede è senza ombra di dubbio il bosniaco Rade Krunic, uno dei pupilli del tecnico che ha sempre speso parole al miele per il calciatore ex Empoli per la sua duttilità in campo, purtroppo però negli ultimi giorni varie indiscrezioni vedono il centrocampista lontano da Milano.

C’è un lato di stampa che considera la cessione mentre dall’altro lato c’è chi riporta che la dirigenza, su consiglio del tecnico, di addirittura rinnovare il contratto del calciatore in scadenza nel 2025 e mentre i tifosi aspettano di conoscere la verità il calciomercato continua imperterrito.

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano riporta che il Fenerbahce, squadra turca molto interessata a Krunic, sembrerebbe ad un passo dall’acquisto del centrocampista brasiliano Fred e quindi questa trattativa, naturalmente, ha tutti i connotati di un indizio di mercato che quindi legherebbe Krunic al Milan. Seguiranno aggiornamenti sull’eventuale trattativa per la cessione del calciatore.