Kvara pazzo di Leao: “Un campione”, poi svela un retroscena

Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao sono stati protagonisti di una grande stagione in Serie A e in Champions League. I due non hanno mai nascosto una stima reciproca, come raccontato in un’intervista dall’esterno del Napoli.

Kvaratskhelia e Leao, insieme a Napoli e Milan, si sono sfidati ben quattro volte la scorsa stagione (due in campionato e due in Champions League).

I due calciatori hanno un bel rapporto, fatto di stima reciproca, anche al di fuori del rettangolo verde.

L’esterno del Napoli, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha speso parole importanti nei confronti del calciatore rossonero.

Kvara e il retroscena su Leao: “Gli ho augurato il meglio”

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta, Kvara si è soffermato pure su Leao, dispensando diversi complimenti al calciatore del Milan.

Mi piace la sua semplicità, la sua umiltà. Sul campo è un campione e fuori non è da meno. Lo rispetto tanto. Dopo la partita di Champions League, ci siamo scambiati la maglia e io gli ho augurato il meglio, perché se lo merita davvero.

Infine, spazio all’eliminazione del Napoli dalla Champions League, proprio per mano del Milan.