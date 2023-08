La Juve sblocca il Milan: bomber dalla Premier

Il Milan sempre alla ricerca di un vice Giroud. Ora l’assist lo fa la Juve, pronta a liberare il bomber dalla Premier League.

Sono le ultime ore di calciomercato estivo in casa Milan. I rossoneri, che molto hanno cambiato in questa sessione di mercato, sono alle prese con gli ultimi ritocchi. In uscita, per piazzare gli esuberi, ma anche in entrata, per sistemare al meglio la rosa che avrà a disposizione mister Pioli da qui a fine stagione. Gli impegni sono tanti ed il calendario è fitto di incontri ravvicinati: serve una squadra larga e uomini validi da utilizzare all’occorrenza.

Non è un segreto: il Milan è alla ricerca spasmodica di un vice Giroud. Il francese, a Bologna subito protagonista, non potrà giocare tutte le gare in programma. A questo si aggiunga che acciacchi e colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Pertanto priorità ad un bomber da intercambiare con Giroud. Il Milan continua la sua ricerca. Intanto, inaspettatamente, un assist arriva direttamente dalla Juventus di Allegri.

Milan, la Juve sblocca il bomber dalla Premier League

Cristiano Giuntoli, diesse bianconero, si sta muovendo sul mercato in un certo modo. La Juve prima di acquistare ha necessità di cedere. Tra gli obiettivi della Vecchia Signora spunta l’evergreen Domenico Berardi. Il Sassuolo per la sua bandiera chiede trenta milioni. La Juve può toccare quella cifra tramite una cessione importante. L’indiziato numero uno a lasciare Torino è Moise Kean.

Il centravanti vercellese scuola Juve in questi anni si è ritagliato una sua dimensione nella Torino bianconera. Non a caso ci aveva pensato il Milan, ma la valutazione della Juve (30 milioni, n.d.r) è stata ritenuta eccessiva. Eppure c’è chi sarebbe disposto a far follie per Moise: dalla Premier League si sarebbe mosso il Fulham, che sta preparando un’offerta superiore ai trenta milioni. L’arrivo di Kean a Craven Cottage metterebbe alla porta Vinicius, centravanti dei Cottagers.

Un nome non nuovo in ottica Serie A: Vinicius, brasiliano, fu acquistato dal Napoli nel 2018. In azzurro non ha mai giocato, né tantomeno in Serie A. Dal 2018 tanti giri per l’Europa: Rio Ave, Monaco, Tottenham, PSV, Fulham nell’ultima stagione. L’esperienza più prolifica in quel di Lisbona, con la maglia del Benfica.

Ha ventotto anni e un costo non eccessivo: per sei milioni il Fulham lo cederebbe. Ancor di più davanti all’arrivo di Kean, che chiuderebbe spazi e prospettive per il brasiliano. Che, a questo punto, può essere l’affare delle ultime ore di mercato per il Milan.