L’ex attaccante sullo Scudetto: “Il Milan non sarà l’anti-Napoli!”

Manca sempre meno all’inizio della Serie A 23/24, chi contenderà il titolo al Napoli Campione d’Italia?

Una stagione straordinaria quella del Napoli targato Luciano Spalletti, capaci di stare in cima alla classifica da inizio a fine campionato, senza rischiare di essere raggiunti dalle rivali.

A pochi giorni dall’inizio della prossima Serie A sorge spontanea la domanda su chi sarà in grado di fermare gli azzurri e rubare lo Scudetto.

L’Inter e la Juventus si sono rese protagoniste di un mercato non proprio esaltante, pochi movimenti per i secondi, troppa confusioni per i primi, tra colpi sfumati e l’assenza di ricambi all’altezza per Skriniar, Lukaku e Dzeko.

Il Milan invece ha stupito tutti, facendo un mercato da protagonista, con l’obiettivo di costruire un percorso su giovani promettenti, ma al tempo stesso vincente.

Tiribocchi sicuro: “Il Milan non ha preso ancora numeri”

L’ex attaccante dell’Atalanta, Simone Tiribocchi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svelando quella che per lui è la griglia di partenza della prossima Serie A.