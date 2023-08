L’Inter soffia al Milan un altro obiettivo: c’è l’offerta

Continua il duello sul mercato tra le due squadre di Milano: nel mirino di entrambe, c’è un attaccante

Con la nuova stagione ormai alle porte è tempo di definire, nei minimi dettagli, le rose da “consegnare” ai vari allenatori. Il lavoro svolto dalla coppia mercato Furlani-Moncada è sotto gli occhi di tutti: il Diavolo si è mosso bene, mettendo a segno diversi colpi, in tutti i reparti.

L’attacco rossonero, nella scorsa stagione, è stato forse il “punto debole” della squadra di Pioli. Le alternative ad Olivier Giroud non hanno reso come ci si aspettava, Rebic ha salutato il Milan ed è volato in Turchia, al Besiktas. Origi, invece, è ancora in cerca di una sistemazione e l’intenzione del club è quella di cederlo, dopo le numerose e ripetute prestazioni deludenti.

Al Milan, dopo l’ultimo prestito molto produttivo al Lecce, è tornato Lorenzo Colombo. L’attaccante italiano classe 2002, cresciuto nel vivaio rossonero, è stato visionato attentamente da Stefano Pioli ma la sua permanenza anche per la prossima stagione, non sembra essere la soluzione migliore per lui: il suo obiettivo, è quello di giocare con continuità.

L’ex Lecce, che ha messo a segno 5 reti nello scorso campionato, vuole essere protagonista e potrebbe partire nuovamente. Il Diavolo, però, lo lascerebbe andare solamente dopo aver trovato un sostituto, di livello.

Il nome più chiacchierato in orbita rossonera nelle ultime ore è quello di Medhi Taremi. Il centravanti del Porto piace anche all’Inter di Simone Inzaghi, che è a caccia di un bomber: si prospetta un derby di mercato, in queste ultime settimane.

Calciomercato Milan, è duello con l’Inter per Taremi: c’è l’offerta dei nerazzurri!

L’attaccante iraniano del Porto, Medhi Taremi, è un obiettivo sensibile delle due squadre di Milano. Oggi come oggi, l’Inter ne avrebbe più bisogno proprio a livello numerico: dopo le partenze di Dzeko e Lukaku, infatti, è arrivato il solo Thuram.

Con il contratto in scadenza nel 2024, questa potrebbe essere la sessione di calciomercato buona per il Porto per cercare di monetizzare da un’eventuale cessione di Taremi. Ma il club portoghese, ha richieste molto alte, che sfiorano i 30 milioni.

I nerazzurri, secondo quanto riportato da Rmc Sport, avrebbero avanzato una prima offerta ai Dragoes, da 23 milioni. Rispedita al mittente. Per portare in Serie A il bomber classe ’92, riferisce l’emittente, bisognerà alzare di diversi milioni la proposta: anche il Milan, indirettamente, è avvisato.

Medhi Taremi, dopo 58 gol in 99 presenze con il Porto, potrebbe partire. Il derby di mercato, sarà tutto da seguire nelle prossime ore.