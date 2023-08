Lukaku al Milan: giallo dal Belgio

Potrebbe essere una clamorosa bomba di mercato con il Milan che potrebbe fare il colpo in attacco

Sarebbe uno sgarbo bello e buono ai cugini nerazzurri, forse anche peggiore di quello che poteva fare la Juventus. Probabilmente diventerebbe l’affare dell’estate del calciomercato italiano e sarebbe un colpo “ripicca” dopo Chalanoglu. I nerazzurri infatti, due stagioni fa, colsero al volo i malumori del centrocampista turco che decise di non rinnovare con il Milan. Pronti via e subito strapparono il numero dieci dei rossoneri che, durante quell’estate, passò ai rivali dell’Inter. Da quel momento è stato odio puro tra Hakan Chalanoglu e la tifoseria rossonera. Il turco, in ogni derby giocato, è stato beccato tante volte attraverso cori, striscioni o sfottò.

Il passaggio di Romelu Lukaku al Milan avrebbe ancora più del clamoroso. Da sempre il gigante belga è sembrato legatissimo ai colori nerazzurri tanto da rinnegare più volte, in un’intervista concessa tempo fa a Sky Sport, il suo passaggio alla Juve o al Milan. Ma per capire meglio la vicenda, bisogna sviscerarla dall’inizio e fare qualche passo indietro. Big Rom, dopo aver terminato la stagione in prestito all’Inter con una pessima prestazione in finale di Champions, è ritornato al Chelsea. Dalla partita di Istanbul sono cominciati i malumori tra squadra nerazzurra e Romelu Lukaku. Lo stesso Pochettino, allenatore dei Blues, considera il belga fuori dal progetto tecnico e quindi praticamente fuori dalla rosa.

Ma quindi davvero può arrivare al Milan?

Viste le difficoltà dell’Inter per riavvicinarsi al cartellino del belga, Lukaku, essendo fuori progetto del Chelsea, ha cominciato a guardarsi intorno. Per lui sono arrivate offerte dall’Arabia Saudita, prontamente rispedite al mittente. Oltre la possibilità araba, su Lukaku si è fatta sotto la Juventus che è riuscita a strappare il sì di Big Rom per un contratto. Venuti a conoscenza della vicenda, i nerazzurri hanno di fatto chiuso i rapporti con il belga virando su altre strade. Stessa vicenda per la Juventus che alla fine ha desistito dagli accordi e preferito di continuare con Vlahovic.

Lukaku attualmente è quindi ancora “senza squadra” e a dieci giorni dalla fine del mercato potrebbe clamorosamente restare un tesserato del Chelsea senza giocarvi. Dal Belgio però arrivano notizie clamorose. Florian Holsbeek, un insider di mercato fiammingo, ha parlato di contatti in corso tra Milan e Chelsea per Lukaku. Il Milan vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, i blues vorrebbero inserire invece l’obbligo di riscatto. I contatti tra le parti sono in corso e un trasferimento last minute di Lukaku al Milan sarebbe clamoroso.